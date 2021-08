Whitney Way Thore a un nouvel homme et des projets pour bébé

in

Si vous vouliez savoir quelle différence une année peut faire, il suffit de regarder Whitney Way Thore.

Il y a environ 365 jours, la star de My Big Fat Fabulous Life était sur le point de découvrir son ex-fiancé Chase Séverino avait officiellement accueilli un enfant avec une autre femme. Bien qu’elle soit bien consciente à ce moment-là qu’il y avait un bébé en route – ils avaient après tout mis fin à leurs fiançailles – le coup final n’était pas moins bouleversant. Mais c’était alors.

“Je me souviens de cette fois l’année dernière, j’ai pensé : ‘Seigneur, je ne sortirai plus jamais avec quelqu’un pour le reste de ma vie'”, a déclaré Thore à E! News dans une interview exclusive. “C’était incroyable à quelle vitesse j’ai pu guérir de tout cela, alors j’en suis vraiment heureux.”

Qu’en est-il de l’homme qu’elle avait une fois prévu d’épouser ? “Je ne veux pas que cela sonne mal”, a-t-elle préfacé, “mais je ne ressens presque rien envers lui, vraiment. Je me sens juste très neutre. Pas de vrais sentiments négatifs et je pense que c’est – pour moi – c’était vraiment la preuve de la le fait que j’ai pu passer à autre chose et avoir des sentiments pour quelqu’un d’autre. “

Si vous avez prêté attention au fil Instagram de la star de la télévision de 37 ans ou si vous avez vu le premier épisode de la neuvième saison de la série récemment diffusé, vous savez qu’il y a un nouveau gars dans sa vie. Elle n’a pas encore révélé l’identité de son homme – qui aimerait rester une personne privée – mais Thore a divulgué d’autres détails clés, notamment qu’il vit dans sa France natale et qu’ils se sont rencontrés sur une plate-forme d’échange linguistique.

“Ce n’était certainement pas quelque chose que j’aurais anticipé”, a-t-elle déclaré à propos de la nouvelle romance, “mais je pense qu’une chose que COVID a obligé les gens à faire est de rechercher une connexion peut-être d’une manière qu’ils n’auraient pas auparavant.”