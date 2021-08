in

Xavier Prather savait qu’un showmance avec Whitney Williams mettrait en danger son jeu, ainsi que cela ne fonctionnerait pas avec le plan global d’amener The Cookout (Xavier, Azah Awasum, Tiffany Mitchell, Hannah Chaddha, Derek Frazier et Kyland Young) au Final 6 de Big Brother. Cela dit, Whitney a confirmé qu’il montrait de l’intérêt pour une romance après le spectacle, et il semble que nous puissions voir les deux dehors chaque fois que Xavier est hors du jeu.