Chris Whitty a exhorté les Britanniques qui n’ont pas encore accepté l’offre à se faire piquer pour s’arranger pour obtenir leur vaccin contre le coronavirus immédiatement. Le professeur Whitty a insisté sur le fait que la menace posée par la variante Omicron de COVID-19 est préoccupante après que deux cas ont été signalés au Royaume-Uni. La nouvelle variante a fait craindre dans le monde entier une nouvelle vague de coronavirus et a déclenché la réaction immédiate du gouvernement britannique pour contenir les risques.

Lors d’une conférence de presse de dernière minute samedi, le professeur Whitty a déclaré que le nombre de cas de coronavirus pour le moment reste « plat » mais que le potentiel de nouvelles augmentations demeure.

Il a déclaré: « En regardant le programme de vaccination, nous continuons de voir une augmentation du nombre de personnes se présentant pour leur premier vaccin et également de personnes se présentant pour leur deuxième vaccin dans le cadre de leur cours primaire.

« C’est absolument essentiel. Toute personne qui n’est pas vaccinée, puis-je vous encourager fortement à le faire.

« Les taux sont déjà très élevés avec Delta et nous avons maintenant ce nouveau risque à venir. »

Le professeur Whitty a rassuré que les vaccins peuvent être suffisants pour prévenir les maladies graves et la mort si la variante Omicron est contractée.

Mais il a admis qu’il y avait une chance raisonnable qu’il y ait un certain degré d’évasion du vaccin avec la variante Omicron.

L’Organisation mondiale de la santé a qualifié Omicron de « variante préoccupante », craignant qu’elle ne soit potentiellement plus contagieuse que les variantes précédentes de la maladie.

Les experts ne savent pas encore s’il provoquera un COVID-19 plus ou moins sévère par rapport à d’autres souches de coronavirus.

Le conseil a déclaré qu’il était lié à un seul cas de Nottingham, dans le centre de l’Angleterre, impliquant un voyage en Afrique du Sud.

Ils ont déclaré: « Nous travaillons avec des agents de santé publique régionaux et locaux qui évaluent la situation. Tous les contacts étroits de ces personnes seront suivis et invités à s’isoler et à se faire tester. »

Commentant deux cas de la variante Omicron Covid détectés au Royaume-Uni, le professeur de médecine expérimentale Peter Openshaw a déclaré : « Il n’y a pas lieu de s’alarmer, mais nous devons être préparés et prendre des mesures rapides.

« Il vaut mieux agir vite mais être prêt à changer au fur et à mesure que de nouvelles informations arrivent.

« Les restrictions de voyage peuvent ralentir le taux de croissance et gagner du temps pour établir les faits importants sur la gravité, l’évasion immunitaire, la transmission et la sensibilité au traitement et à la prévention. »

« Avec ou sans cette nouvelle variante, Delta est déjà une crise dans de nombreuses régions d’Europe et cause toujours beaucoup de maladies et de décès au Royaume-Uni, en particulier chez ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui ne répondent pas aux vaccins. »