‘Who Are You’: The Who, That’s Who, sur Signature 1978 Hit

Au début du 21e siècle, des millions de téléspectateurs en sont venus à le reconnaître comme le thème de CSI : Crime Scene Investigation. Mais le 26 août 1978, “Qui es-tu” était tout simplement une excellente nouvelle Qui chanson qui faisait ses débuts sur le Billboard Hot 100. Elle était en passe de devenir le plus grand succès américain du groupe depuis huit ans.

Un habile Pete Townshend construction de la chanson avec une voix principale à injection de carburant par Roger Daltrey, “Who Are You” est teinté de tristesse, car il s’agit du dernier grand succès du groupe avec Keith Moon. L’inimitable batteur est décédé à l’âge de 32 ans seulement le 7 septembre, alors même que la chanson grimpait dans les charts américains.

Un sommet en huit ans

“Who Are You” est entré dans les best-sellers américains en tant que nouvelle entrée la plus élevée de la semaine au n ° 70. De l’autre côté de l’Atlantique, à la même date des charts britanniques, il a grimpé de deux places pour atteindre ce qui est devenu son sommet n ° 18. Au cours des semaines à venir, la chanson a rassemblé des ventes et des diffusions aux États-Unis et a atteint la 14e place en novembre, le classement des singles le plus élevé de The Who depuis « Voyez-moi, sentez-moi » a atteint le n ° 12 en 1970.

Écoutez le meilleur de The Who sur Apple Music et Spotify.

L’album, également appelé Who Are You, a suivi peu de temps après et est devenu un succès substantiel, obtenant le double statut de platine aux États-Unis, même si The Who n’a pas fait de tournée pour le soutenir. Néanmoins, Daltrey était d’humeur optimiste lorsqu’il a parlé à Sounds à propos de la sortie du single et de l’album “Who Are You”.

« Je ne pense pas que nous soyons vendus »

“The Who – peut-être pas en tant que groupe de scène, mais The Who en tant que sentiment, en tant que groupe idéaliste, ce que nous sommes – est plus fort que jamais”, a-t-il déclaré. «Et je ne pense pas que nous ayons jamais vendu, même si je suppose que nous sommes« dehors »pour le moment.

« Quand vous entendez les gens dire, oh nous sommes riches et j’ai une grande maison et tout ça, je ne peux pas cacher le fait que j’ai gagné beaucoup d’argent. Qu’est-ce que je suis supposé faire? Tout mettre à la banque et vivre dans un bungalow ? Je ne sais pas. Je ne m’excuse pas d’avoir réussi.

