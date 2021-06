Who Dares Wins récompense deux candidats avec un pass de cours ⋆ .

Deux sont sortis victorieux de la finale (Photo: Channel 4)

Dans un geste surprise lors de la finale tendue de la série SAS: Who Dares Wins, deux candidats ont été jugés avoir fait assez pour réussir l’entraînement épuisant.

Alors que les six finalistes, répartis entre l’équipe Alpha et l’équipe Bravo, se battaient à travers le test d’interrogatoire intense et redouté, les concurrents ont été trompés par les techniques utilisées par les spécialistes dans l’épisode, qui comprenaient des méthodes interdites par l’armée britannique.

Avec Justine, une recrue de 18 ans, s’inclinant après avoir lutté contre l’exposition à des sons traumatisants, et le professeur de sport Sean décidant ensuite qu’il avait atteint sa limite, c’était aux quatre derniers de relever un défi physique difficile en montagne.

Deux ont ensuite été retirés du parcours pour avoir pris du retard alors que les concurrents se précipitaient pour rester devant les autres sur le terrain dangereux, Tyler puis Adam étant considérés comme n’étant pas à la hauteur.

Cela a laissé l’ingénieur dentaire de 25 ans Kieran et le danseur professionnel irlandais Connor de 30 ans comme les derniers hommes debout, et après un pow-wow parmi les entraîneurs du SAS, dans une tournure surprise, il a été décidé que les deux avaient fait assez pour passer le cours.

Discutant des mérites des deux hommes, Ant Middleton a exprimé sa surprise que Kieran soit allé aussi loin qu’il l’avait fait, le qualifiant de ” peu orthodoxe ” et de ” putain de joker “.

Ce fut une finale émouvante pour Kieran et Connor (Photo: Channel 4)



Kieran a également réussi jusqu’à la fin (Photo: Pete Dadds)

Face aux deux finalistes qui sont allés jusqu’au bout et réfléchissant au caractère parfois inattendu de la sélection, il poursuit : « Ce sont de la craie et du fromage, vous ne les assembleriez jamais.

En savoir plus : SAS : qui ose gagner



Les deux hommes étaient ravis car ils ont été félicités pour leur succès “exceptionnel”, Connor étant visiblement submergé alors qu’il fondait en larmes, plaisantant sur sa nature émotionnelle en tant que danseur, et a déclaré: ” Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie de moi’.

L’instructeur Ant l’a rassuré sur son accomplissement, affirmant: “F *** moi, je t’aurais dans mon équipe en ce moment.”

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page de divertissement.

Suivez Metro.co.uk Entertainment sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour sur les célébrités et les divertissements. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.



A SUIVRE : Jason Fox a été « déçu » des recrues du SAS 2021 : Who Dares Wins



PLUS : Jason Fox « envisagerait » de succéder à Ant Middleton en tant qu’hôte SAS: Who Dares Wins





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();