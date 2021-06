Who Killed Sara et 8 autres grandes émissions internationales à regarder en streaming sur Netflix

Ragnarok (Norvégien, 2020- Présent)

J’ai l’impression que tout le monde à un moment de sa vie s’est intéressé à la mythologie nordique. Ragnarok répond à cet intérêt et plus encore. Dans cette série norvégienne, nous voyons l’histoire d’une ville endommagée par la pollution et la fonte des glaciers. À cause de cela, la Fin des Temps arrive bientôt. Il faudra une légende pour combattre un vieux mal et sauver le monde.

Écoutez, je sais que beaucoup d’entre nous ont développé un intérêt pour les histoires de dieux nordiques telles qu’elles sont décrites dans d’autres domaines de la culture populaire, et si vous êtes parmi eux, alors Ragnarok est la voie à suivre. L’histoire est divertissante et pleine de suspense, et aussi très instructive pour quelqu’un qui veut en savoir plus sur l’ancienne mythologie nordique. Avec deux saisons, vous vous gaverez de ce spectacle et souhaiterez plus de saisons très rapidement.

Diffusez Ragnarok sur Netflix.