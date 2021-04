Who Killed Sara Saison 2: Date de première, distribution et 4 choses rapides que nous savons sur la série Netflix

Le casting de Who Killed Sara Saison 2 comprend de nouveaux ajouts Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho et Antonio De La Vega

Il y a beaucoup de travail inachevé pour Álex Guzmán et la famille Lazcano à l’approche de Who Killed Sara Saison 2, mais la série verra un casting encore plus vaste avec les ajouts de Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho et Antonio de la Vega. Les identités du trio de personnages d’acteurs n’ont pas encore été révélées, mais attendez-vous à en savoir plus à ce sujet à l’approche des débuts de Who Killed Sara le 19 mai 2021.

Dans l’article de Variety qui a révélé les nouveaux ajouts au casting de Who Killed Sara, il a également été annoncé que les acteurs et actrices suivants se présenteraient à un moment donné dans le deuxième chapitre de la série: Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones, avec des performances de Leo Deluglio, Andrés Baida, Ana Sofía Domínguez, Polo Morín, Luis Roberto Guzmán, Fátima Molina, Ela Velden, de la Vega et Litzy Domínguez entre autres.