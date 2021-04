Whoa, Netflix qui a tué Sara? Frappez une caractéristique majeure pour le service de streaming

Tout au long de la première saison de Who Killed Sara? Álex avait utilisé le journal de sa sœur comme un guide et une motivation, mais ce n’est qu’à la fin de la saison qu’il a découvert un deuxième journal caché dans sa maison d’enfance. Bien qu’il ait trouvé une carte qui l’a conduit à une tombe peu profonde contenant un squelette avec une balle logée dans son crâne et qu’il en ait appris davantage sur l’état mental de sa défunte sœur, l’identité du squelette et du tueur de Sara n’a pas encore été résolue. Les choses seront plus compliquées pour Álex à l’approche de la saison 2, mais cela ne fera que rendre la saison encore plus excitante.