Whole Foods facturera des frais de 9,95 $ pour la livraison d’épicerie, supprimant l’avantage pour les membres Amazon Prime

La livraison d’épicerie deviendra plus chère pour les clients de Whole Foods.

Amazon appliquera des frais de 9,95 $ pour les commandes de livraison de Whole Foods à partir du 25 octobre, a rapporté Bloomberg. La livraison gratuite d’épicerie de Whole Foods était auparavant un avantage pour les membres Amazon Prime qui dépensaient plus de 35 $ pour une commande.

Amazon a déclaré que les frais sont dus à la hausse des coûts d’exploitation pour les commandes de livraison.

Il n’y aura aucun changement à l’autre service de livraison d’épicerie d’Amazon, Amazon Fresh.

La pandémie a provoqué une augmentation des commandes de livraison pour Whole Foods et d’autres comme Instacart et Walmart.

Après avoir acquis Whole Foods en 2017 pour 13,7 milliards de dollars, Amazon a considérablement étendu son empreinte physique au détail et sa poussée dans l’espace d’épicerie. Depuis lors, Amazon a introduit un certain nombre de ses avantages d’adhésion Prime et d’autres innovations dans les magasins.

Il a annoncé plus tôt ce mois-ci que l’expérience sans caissier «Just Walk Out» de la société, introduite pour la première fois dans les magasins de proximité Amazon Go, commencera désormais à être déployée dans les magasins Whole Foods.