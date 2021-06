“Whole Lotta Love” de Led Zeppelin nommé “le plus grand riff de tous les temps”

jimmy Pagele riff de LED ZEPPELIN‘s “Tout plein d’amour” a été nommé le plus grand riff de tous les temps par les lecteurs de Guitare totale et Monde de la guitare les magazines.

le ZEPPELIN classique placé devant Ozzy Osbourne‘s “Train fou”, AC DC‘s “De retour en noir” et VIOLET FONCÉ‘s “De la fumée sur l’eau”.

Guitare totale écrit dans son numéro de juillet 2021, qui sort aujourd’hui (4 juin) : « En 1969, l’année Neil Armstrong premier pied sur la lune, jimmy Page a lancé son propre pas de géant pour l’humanité.

“‘Tout plein d’amour’Il n’a fallu que 2,7 secondes à la figure de la guitare pour jouer, mais cela a immédiatement projeté la musique dans une autre décennie. Alors que tout le monde jouait encore dans les années 60, ZEPPELIN jouaient maintenant les années 70.

“Ce n’était pas le premier grand riff, mais c’est celui qui le définit. C’est pourquoi les riffs sont devenus essentiels à la musique de guitare, la raison pour laquelle les groupes recherchent le crochet de guitare qui peut propulser une chanson entière – ou même toute une carrière.”

Top 10 des plus grands riffs de tous les temps, choisis par les lecteurs de Guitare totale et Monde de la guitare les magazines:

01. Tout plein d’amour (LED ZEPPELIN)



02. Train fou (OZZY OSBOURNE)



03. De retour en noir (AC DC)



04. De la fumée sur l’eau (VIOLET FONCÉ)



05. Je ne parle pas d’amour (VAN HALEN)



06. Entrez Sandman (METALLIQUE)



07. Homme de fer (SABBAT NOIR)



08. Marche (PANTERA)



09. La Grange (ZZ TOP)



dix. Brume violette (Jimi Hendrix)

Les autres riffs figurant dans la liste incluent NIRVANA‘s “Sent comme de l’alcool d’ados”, RAGE CONTRE LA MACHINE‘s “Tuer au nom de” et NŒUD COULANT‘s “psychosocial”.

Page parlé de la “Tout plein d’amour” création de chansons dans une interview de 2014 avec Le journal de Wall Street. Il a dit : ” J’ai trouvé le riff de guitare pour ‘Tout plein d’amour’ à l’été 68, sur ma péniche le long de la Tamise à Pangbourne, en Angleterre. Je suppose que mon amour précoce pour les grosses intros des guitaristes rockabilly était une inspiration, mais dès que j’ai développé le riff, j’ai su qu’il était assez fort pour conduire toute la chanson, pas seulement l’ouvrir. Quand j’ai joué le riff du groupe dans mon salon quelques semaines plus tard lors des répétitions de notre premier album, l’excitation a été immédiate et collective. Nous avons senti que le riff était addictif, comme une chose interdite.”

L’année dernière, Jimmy Raconté Guitare totale que le “Tout plein d’amour” riff “était si frais et il l’est toujours. Si quelqu’un joue ce riff, cela fait sourire les gens. C’est une chose vraiment positive.”



