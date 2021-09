Whoop 4.0 améliore le suivi de la condition physique avec de nouveaux capteurs et une technologie RH plus précise

TL;DR

Le Whoop 4.0 comprend de nouveaux capteurs d’oxygène et de température de la peau, ainsi qu’un meilleur suivi de la fréquence cardiaque. Les options d’accessoires incluent une batterie étanche et des vêtements conçus pour porter le tracker dans différentes positions. Un abonnement est requis pour obtenir l’appareil, mais il est gratuit pour les abonnés existants.

Whoop a publié son dernier tracker de fitness par abonnement, le Whoop 4.0, mettant à niveau son prédécesseur avec des capteurs d’oxygène dans le sang et de température de la peau, ainsi que des lectures plus précises de la fréquence cardiaque (FC).

La configuration du capteur HR mise à jour du 4.0 arbore cinq LED avec l’ajout d’un feu vert supplémentaire, explique DC Rainmaker. En fait, il y a un certain nombre de changements matériels, y compris une taille 33% plus petite, qui conserve une autonomie de cinq jours grâce à une meilleure technologie de batterie. La batterie Whoop sans fil à 49 $ est désormais étanche, ce qui la rend parfaite si vous êtes en train de courir et que vous êtes pris sous la pluie.

Un moteur haptique ajouté permet des notifications de vibration. L’une des premières utilisations de celui-ci est le Sleep Coach, qui peut vous réveiller pendant une phase de sommeil optimale.

Whoop propose également de nouvelles façons de porter le tracker via ses vêtements Whoop Body. Cela inclut non seulement les nouveaux bracelets, mais aussi les boxers, les soutiens-gorge, les shorts et les leggings, même les hauts de compression. Ces vêtements ne sont pas conçus pour le matériel Whoop précédent et coûtent un supplément en plus d’un abonnement.

L’inscription à Whoop coûte 30 $ sur une base purement mensuelle, avec un minimum de six mois. Les meilleures offres sont à long terme, au prix de 288 $ par an, ou 324 $ pour 18 mois. L’avantage du modèle d’abonnement réside dans les mises à niveau gratuites – les clients existants peuvent obtenir gratuitement la version 4.0. L’appareil devrait être expédié le 27 septembre.