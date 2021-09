WHOOP 4.0 est un nouveau tracker de fitness qui ne doit pas simplement vivre sur votre poignet

La société de fitness WHOOP a récemment annoncé quelques mises à jour majeures de sa gamme de produits raffinés sous la forme d’un nouveau tracker de fitness, le WHOOP 4.0, et d’une nouvelle gamme de vêtements de fitness techniques appelée WOOP Body qui sont destinés à fonctionner avec le nouveau tracker. Il s’agit de la première mise à jour majeure de la gamme d’appareils WHOOP en plus de deux ans, et elle survient juste après une nouvelle annonce majeure de collecte de fonds et d’évaluation, et sa récente acquisition de PUSH, un fournisseur de solutions de formation personnelle.

Le WHOOP 4.0 est le successeur du WHOOP Strap 3.0, qui est un tracker de fitness acclamé par la critique bien que non conventionnel, populaire auprès des athlètes d’élite et de ceux qui souhaitent s’entraîner comme eux.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le WHOOP 4.0 est 33 % plus petit que le 3.0 et comprend un nouveau réseau de capteurs avec des algorithmes améliorés pour mieux suivre des éléments tels que l’oxygène dans le sang et la température de la peau. Il est également doté de la technologie de batterie à anode au silicium de nouvelle génération pour des performances de l’appareil plus durables et plus efficaces.

Nous avons toujours aspiré à développer une technologie portable qui soit cool ou invisible. Avec le lancement de WHOOP 4.0 et WHOOP Body, nous avons accompli les deux. — Will Ahmed, fondateur et PDG

WHOOP Body est une nouvelle gamme de vêtements de fitness et décontractés avec la technologie Any-Wear de l’entreprise, qui comporte des emplacements où les membres WHOOP peuvent glisser dans leur tracker 4.0 au lieu d’avoir à porter le bracelet sur leur poignet, leur bras ou leur jambe.

WHOOP Body leur permet de porter le tracker dans des chemises, des shorts, des manchettes, des leggings et des soutiens-gorge de sport spécialement conçus. Il existe même une nouvelle collection Intimates qui fonctionne avec le WHOOP 4.0, comprenant des soutiens-gorge et des caleçons. Les prix de la collection de vêtements varient de 54 $ à 109 $ par pièce sur le site Web de WHOOP.

WHOOP fonctionne sur un modèle d’abonnement unique selon lequel les membres paient des frais mensuels pour accéder à la formation avancée, à l’évaluation, aux programmes de récupération et aux informations personnelles sur la santé de l’entreprise. Les frais mensuels comprennent également un bracelet WHOOP de couleur noire de base, bien que les membres puissent acheter des bracelets et des accessoires supplémentaires de différentes couleurs et motifs.

Les membres existants de WHOOP pourront passer à WHOOP 4.0 gratuitement, et l’appareil sera également disponible à l’achat directement auprès de WHOOP à partir de 18 $ par mois.

Super sangle

WHOOP 4.0

Toutes sortes d’améliorations

La bande WHOOP 4.0 améliore à tous points de vue son prédécesseur, avec une conception plus fine, des capteurs améliorés et une technologie de batterie de nouvelle génération.