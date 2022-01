3 janvier 2022 / Publié par : Emily

La vue est revenu de ses vacances aujourd’hui, et la variante Omicron a forcé les dames à quitter le studio et à revenir à l’hébergement à distance depuis leur salon. Et où était Whoopi Goldberg ? Joy Béhar a partagé la mauvaise nouvelle : Whoopi a posté un test pour COVID-19. Heureusement, elle est vaccinée et boostée, donc ses symptômes sont « très légers ».

Joy dit qu’elle espère que Whoopi, qui a eu 66 ans en novembre, reviendra modérer le panel la semaine prochaine et que les animateurs seront bientôt de retour en studio. Mais nous verrons. Cette salope d’Omicron ne déconne pas. Voici exactement ce que Joy, 79 ans, a dit, via People :

« Ils disent qu’il n’y a pas d’endroit comme à la maison pour les vacances et c’est exactement où nous en sommes cette année », a-t-elle déclaré. « Bonne année de tous nos salons. Comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans des boîtes et faisons le spectacle à distance – j’espère que pour une semaine seulement, je prie pour que ce ne soit qu’une semaine, mais on ne sait jamais parce que ce truc d’omicron est partout.

Elle a ajouté:

« Pourquoi suis-je ici au lieu de Whoopi ? Eh bien, Whoopi, malheureusement, a été testée positive pendant la pause mais elle sera probablement de retour la semaine prochaine. Depuis qu’elle a été vaxxée et boostée, ses symptômes sont très, très, légers. Mais nous sommes très prudents ici à The View.

Voici l’annonce Whoopi de Joy :

.@JoyVBehar partage sur #TheView que @WhoopiGoldberg a été testé positif pour COVID-19 pendant les vacances et se remet à la maison : « Depuis qu’elle est vaxxée et boostée, ses symptômes ont été très, très légers. Guéris-toi bientôt, Whoopi ! ️ pic.twitter.com/Oo1Qakfbcn – La vue (@TheView) 3 janvier 2022

Co-hôte Sunny Hostin, 53, a partagé qu’elle a également été testée positive pour COVID pendant les vacances, mais elle s’est depuis rétablie. Sunny a ajouté que c’était une « saison de vacances assez difficile pour la famille Hostin » car cela marquait un an depuis que son mari, Dr Emmanuel « Manny » Hostin, a perdu ses deux parents à cause du coronavirus. Ils sont morts à trois jours d’intervalle, le 28 décembre 2020 et le 1er janvier 2021. Manny a passé le jour de Noël au cimetière. Sunny a dit :

« J’ai fait FaceTimed avec ma famille pour Noël et le Nouvel An et c’était extrêmement difficile », a-t-elle déclaré. « Ma mère a également été testée positive pour COVID. Nous sommes tous négatifs maintenant et Dieu merci, Manny, les enfants et mon père étaient négatifs et restent négatifs. Elle a ajouté qu’elle était reconnaissante d’avoir été vaccinée et stimulée parce qu’elle n’avait que des « symptômes semblables à ceux du rhume ».

Ana Navarro, 49 ans, a également passé des vacances de merde. Sa mère, Violeta Flores Lopez, est décédée le 14 décembre à l’âge de 81 ans. Elle a dit aux dames qu’elle avait le « cœur brisé » et a passé les vacances d’hiver à pleurer la perte avec sa famille. Mauvaises nouvelles partout.

Voici le clip des dames de The View compatissant à propos de leur terrible saison des vacances, ce qui prouve une fois de plus que les célébrités sont, en effet, comme nous :

Whoopi a déjà eu des problèmes de santé : en 2019, elle a quitté The View pendant plusieurs semaines parce qu’elle a failli mourir d’une pneumonie. En juin 2021, elle a pris une semaine de congé parce qu’elle souffrait d’une sciatique et est revenue au spectacle avec une marchette. Toutes ces maladies sont-elles dues au vieillissement ? Ou quelque chose de plus néfaste est-il en jeu ? Whoopi a-t-il des ennemis ? Hmmm… laisse-moi penser…

Photo : Youtube