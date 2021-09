Whoopi Goldberg assiste au concert de Hu à New York

Dans le cadre de sa tournée en tête d’affiche nord-américaine, “La tournée des Huns”, sensation rock mongole de renommée mondiale LE HU a rugi dans la ville de New York pour un spectacle à guichets fermés à Irving Plaza samedi soir dernier (18 septembre) devant un public de fidèles, y compris Whoopi Goldberg, actrice et co-animatrice de ABC-TVtalk-show à succès de longue date “La vue”. Whoopi est également venue dans les coulisses pour passer du temps avec les gars et leur exprimer sa profonde admiration.

Connus pour leurs performances électrisantes, LE HU sera sur la route jusqu’au 31 octobre avec des concerts à guichets fermés à Los Angeles, Seattle, Denver, Minneapolis et Flint (les concerts récents à New York, Baltimore et Munhall ont été complets).

Lisez une session exclusive de questions-réponses ici avec LE HU alors qu’ils parlent de leur retour sur scène pour la première fois depuis le début de la pandémie et de leur expérience face à ses répercussions d’un point de vue mondial. Le groupe discute également de leur enthousiasme à l’idée de se retrouver avec Lzzy Hale; étant inclus dans le cadre de METALLIQUEle projet de réédition du 30e anniversaire de ; et la création de nouvelles musiques.

Fondée en 2016 à Oulan-Bator, Mongolie, LE HU, composé du producteur Dashka et des membres Gala, Jaya, Temka et Enkush, est un groupe de rock moderne enraciné dans la tradition de leur patrie. Le nom du groupe se traduit par la racine mongole du mot être humain, et leur approche unique mélange des instruments comme le Morin Khuur (violon à tête de cheval), le Tovshuur (guitare mongole), le Tumur Khuur (harpe à mâchoires) et le chant guttural avec des sons contemporains, créant un son unique profil sonore qu’ils appellent “Hunnu Rock”.

Leur premier album, 2019’s “Le Gérég”, a été libéré via Meilleure musique de bruit et a fait ses débuts au n ° 1 des palmarès World Album et Top New Artist. Avec lui, le groupe a accumulé plus de 250 millions de flux combinés et de visionnages de vidéos à ce jour et a reçu des critiques élogieuses de la part de personnes comme Panneau d’affichage, Radio Nationale Publique, GQ, Le gardien, L’indépendant, Revolver et même Sir Elton John lui-même.

Prouvant leur attrait mondial, LE HU a vendu des salles à travers le monde en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie, avec des apparitions programmées dans des festivals à Coachella, Lollapalooza, Télécharger et plus encore, en créant une communauté de fans de tous horizons. Ils ont rapidement attiré l’attention de l’industrie, menant à des collaborations avec Jacoby Shaddix de PAPA GARDON et Lzzy Hale de TEMPÊTE D’HALALE. Plus récemment, le groupe a reçu les éloges des fans et des critiques pour leur interprétation mongole de METALLIQUE‘s “Triste mais vrai” (dans le cadre de Meilleur bruit‘s “15 ans de rock” série), qui METALLIQUE eux-mêmes reconnus sur leurs comptes de médias sociaux et les ont enrôlés pour faire partie de leur projet de réédition spécial 30e anniversaire “Black Album” avec une reprise de la chanson “À travers le jamais”. Le groupe a également exploré des moyens éclectiques d’atteindre le public avec son son, notamment en écrivant et en enregistrant de la musique pour Jeux EA‘ “Star Wars Jedi : Ordre déchu”.

Préparant son prochain chapitre en tant que force mondiale, LE HU termine son deuxième album très attendu, qui a été enregistré dans le pays natal du groupe pendant la quarantaine. Le projet devrait être publié début 2022 via Meilleure musique de bruit.

Crédit photo: Tuga Namgur

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).