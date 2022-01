Whoopi Goldberg, co-animateur de « The View », rend hommage à Bob Saget après sa mort choquante à 65 ans

Whoopi Goldberg se souvient de Bob Saget après la mort subite du comédien dimanche à seulement 65 ans. Le modérateur de View s’est rendu sur Twitter dimanche après l’annonce du décès de la star de Full House pour honorer le « cœur énorme » et la « folie abjecte » de Saget, tout en transmettant ses condoléances aux filles de Saget Aubrey, Jennifer et Lara ainsi qu’à sa femme, Kelly Rizzo.

« Naviguez sur mon ami Bob Saget avec votre grand cœur et votre folie abjecte », a tweeté Goldberg, « mes condoléances à ses filles et à sa famille ». Saget est décédé dimanche dans sa chambre d’hôtel au Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride, après avoir joué samedi au Ponte Vedra Concert Hall de Jacksonville, en Floride, alors qu’il parcourait le pays lors de sa tournée I Don’t Do Negative.

Naviguez sur mon ami Bob Saget Avec votre grand cœur et votre folie abjecte, mes condoléances à ses filles et à sa famille – Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 10 janvier 2022

Le bureau du shérif du comté d’Orange a confirmé dimanche la nouvelle de la mort de Saget, annonçant qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans l’affaire. Sa cause officielle de décès n’a pas encore été dévoilée. La famille de Saget a publié une déclaration peu de temps après l’annonce de la nouvelle, écrivant: « Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui. Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et amenant les gens de tous les horizons de la vie ensemble avec le rire. Bien que nous demandions l’intimité en ce moment, nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous souvenir de l’amour et du rire que Bob a apporté au monde. «

Les co-stars de Saget Full House sont parmi les nombreuses personnes qui pleurent la perte de leur ami. « Je suis brisé. Je suis vidé », a tweeté John Stamos dimanche. « Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby. » Dave Coulier a écrit dans son propre tweet : « Mon cœur est brisé. Je t’aime, Bob. Ton frère pour toujours, Dave », avant d’ajouter sur Instagram une photo tenant Saget par la main. « Je ne lâcherai jamais, frère », a-t-il légendé la photo. « Je t’aime. »

Candace Cameron Bure a tweeté le même jour : « Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs [human] êtres que j’ai jamais connus dans ma vie. Je l’aimais tellement. » Même les jumeaux Olsen, incroyablement privés, ont publié une déclaration commune à Entertainment Tonight. « Bob était l’homme le plus aimant, compatissant et généreux », ont déclaré Mary-Kate et Ashley Olsen. « Nous sommes profondément attristés qu’il soit n’est plus avec nous mais sachez qu’il continuera d’être à nos côtés pour nous guider avec autant de grâce qu’il l’a toujours fait. Nous pensons à ses filles, sa femme et sa famille et lui présentons nos condoléances. »