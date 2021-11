Whoopi Goldberg, co-animatrice de « The View », met le feu aux médias sociaux avec son point de vue sur le verdict de Kyle Rittenhouse

Des gens de tout le pays et du monde entier ont fait connaître leurs sentiments sur le verdict de Kyle Rittenhouse. Rittenhouse, qui a été accusé d’avoir tué deux hommes et blessé un troisième, a été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation vendredi. Le panel sur The View a discuté du résultat lors de l’émission de lundi. Whoopi Goldberg, en particulier, a dissuadé les utilisateurs de Twitter de son opinion sur la situation, car elle a déclaré que Rittenhouse avait commis un « meurtre ».

Goldberg n’a pas mâché ses mots en partageant ses réflexions sur la question juridique. Elle a déclaré dans l’émission à propos de Rittenhouse : « Il a vu quelqu’un se faire tirer dessus. Il pensait qu’il faisait la bonne chose. Donc, même – même toutes les excuses du monde ne changent pas le fait que trois personnes se soient fait tirer dessus. Deux personnes ont été assassinées . Pour moi, c’est un meurtre. Je suis désolé.

Il n’a pas fallu longtemps aux utilisateurs des médias sociaux pour réagir à la position de Goldberg sur la situation. Entre ceux qui étaient d’accord avec ses commentaires et ceux qui ont eu des problèmes majeurs avec eux, il est sûr de dire que les gens ont des opinions sur ce qu’elle a dit.

Il y a plus de gens en colère contre Whoopi Goldberg pour avoir dit que Kyle Rittenhouse est un meurtrier que Kyle Rittenhouse pour avoir commis les meurtres, si CELA n’est pas un privilège blanc, qu’est-ce que c’est ???? pic.twitter.com/Ou8NbKJZNk – YourDiTarrie (@DiTarrieLaRons) 23 novembre 2021

Une personne a écrit qu’il semble y avoir plus de gens en colère contre Goldberg pour ce qu’elle a dit qu’à Rittenhouse pour la situation. Ils sont confus au sujet du tollé.

Whoopi Goldberg va devoir signer un gros chèque à Kyle Rittenhouse… — Rob Boyd, Esq. (@AvonandsomerRob) 23 novembre 2021

D’autres disent que Goldberg devra payer pour ce qu’elle a dit à propos de Rittenhouse. Cette utilisatrice de Twitter a écrit qu’elle devra écrire un « chèque à Kyle Rittenhouse ».

Je suis avec Whoopi Goldberg. Non coupable ne veut pas dire innocent. Cela signifie simplement par la loi, ou la loi était juste assez obscure pour « justifier » ou même une vidéo qui pourrait amener le juré à avoir un doute raisonnable… ne veut pas dire innocent. – Cortney W McKee, MPA (@CortneyWarwick) 23 novembre 2021

Une autre personne a utilisé une comparaison pour défendre les commentaires de Goldberg, comme ils l’ont écrit, « Je parie que les fous en colère contre #Whoopi pour avoir dit que Rittenhouse est un meurtrier malgré un acquittement n’ont aucun problème à traiter OJ Simpson de meurtrier, malgré son acquittement. Whoopi a raison. »

Whoopi Goldberg est un fanatique anti-américain. Il ne pourrait pas être plus évident que Kyle a agi en légitime défense. – Fantôme de smoking (@Suite36) 22 novembre 2021

Certaines personnes sont tellement exaspérées par ce que dit Goldberg qu’elles se sont mises à insulter. Cet utilisateur l’a qualifiée de « fanatique anti-américaine » à cause de ses commentaires.

Wow #TheView est une question de mensonges ce soir, qu’est-ce que je regarde. Il frappait le gamin sur la tête avec une planche à roulettes, ce n’était pas comme s’il ne faisait rien Whoopi. OMG @TheView fait mieux – KM (@kukblue1) 22 novembre 2021

Beaucoup ont été surpris d’entendre les commentaires de Goldberg. Cet individu a même tagué la page Twitter officielle de The View pour lui dire de « faire mieux ».

Les gens sur Twitter sont très en colère contre Whoopi Goldberg pour avoir appelé un meurtrier un meurtrier 🤷‍♂️

Les mêmes personnes qui pensent que Trump n’a pas perdu pensent que Kyle est innocent pic.twitter.com/6R6W0g3X5Q – Musique + Art = C75 Live (@C75Live) 23 novembre 2021

Alors que certains étaient en colère contre les commentaires de Goldberg, d’autres ne pouvaient pas croire à l’indignation. Ils ont même appelé ceux qui ont été déclenchés par ce qu’elle a dit « grand fou ».

« Alors maintenant elle est juge ? L’animateur de View, Whoopi Goldberg, affirme que Kyle Rittenhouse a commis un meurtre malgré son acquittementhttps://t.co/pOOLlidxhI — Eric 🇺🇸🌴🌴 (@EROTHCJ5) 22 novembre 2021

Sur la base de ces réponses, il est clair qu’il existe une grande division en ce qui concerne le verdict de Rittenhouse. Mais, grâce aux médias sociaux, tout le monde peut partager ces opinions sur le verdict pour le monde entier.

