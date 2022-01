Whoopi Goldberg dit que Maya Angelou mérite plus d’un quart

Dans l’épisode de mardi de The View, Whoopi Goldberg a partagé ses réflexions sur le nouveau Maya Angélou trimestre.

La première pièce du programme American Women Quarters a été expédiée et représente la poète et militante Maya Angelou, a rapporté le Grio précédemment. Elle est la première femme noire à apparaître sur la pièce, mais Goldberg aurait aimé voir son image sur une monnaie de plus grande valeur.

Whoopi Goldberg (Photo de Dave Kotinsky/. pour NYCWFF)

« Je tiens à préciser qu’il n’y a pas si longtemps, nous nous attendions à avoir Harriet Tubman ornant le billet de 20 $. Tu te souviens de ça ? » Goldberg a déclaré lors de l’émission de mardi matin. « Mais maintenant, il semble que le prix a été réduit à un quart, car maintenant nous avons Maya Angelou sur un quart. »

Tubman est décédée en 1913 et était connue pour avoir forgé le chemin de fer clandestin et aidé les esclaves à s’échapper vers la liberté dans le nord des plantations du sud. Elle était également infirmière et espionne pour l’armée de l’Union pendant la guerre civile et connue pour son travail en faveur du suffrage féminin, a rapporté le Grio.

La décision de la placer sur le projet de loi est venue de l’ancien secrétaire au Trésor Jack Lew après un processus de 10 mois au cours duquel le ministère a recueilli les commentaires du public américain sur les personnes qu’ils aimeraient voir honorées.

Ancien président Donald Trump a mis de côté le billet de Tubman après s’être plaint que l’inscrire sur le billet de 20 $ était du « pur politiquement correct » et a proposé que son portrait soit placé sur le billet de 2 $ moins fréquemment utilisé et diffusé.

Pendant ce temps, le quartier tributaire d’Angelou a été conçu par Emilie Damstra, un artiste du Mint Artistic Infusion Program, et a été sculpté par Craig A. Campbell, un artiste médaillé pour l’US Mint. Le quartier représente Angelou avec ses bras tendus et levés ; derrière elle, un oiseau en vol et un soleil levant. Selon la Monnaie, les images sont censées symboliser la façon dont elle a vécu sa vie et sont inspirées par sa poésie.

(Crédit : Monnaie américaine)

« C’est un honneur pour moi de présenter les premières pièces de monnaie en circulation de notre nation dédiées à la célébration des femmes américaines et de leurs contributions à l’histoire américaine », a déclaré le directeur adjoint de la Monnaie. Ventris C. Gibson dans un rapport. «Chaque trimestre 2022 est conçu pour refléter l’étendue et la profondeur des réalisations célébrées tout au long de ce programme de pièces historique. Maya Angelou, figurant au revers de cette première pièce de la série, a utilisé des mots pour inspirer et élever.

Parmi les autres femmes qui devraient figurer dans le cadre du programme American Women Quarters, citons la star de cinéma chinoise, Anna May Wong, et la première femme américaine à voler dans l’espace, Sally Ride.

« Les écrits et l’activisme de Maya Angelou ont inspiré d’innombrables Américains et son héritage a contribué à renforcer l’équité et la compréhension dans notre pays », a déclaré la sénatrice. Catherine Cortez Masto (D-NV), parrain sénatorial du projet de loi de refonte.

« Elle est exactement le type de leader que j’avais en tête lorsque le sénateur (Deb) Fischer (R-NE), Représentant (Barbara) Lee (D-Calif), et j’ai écrit notre législation bipartite pour créer une série de quartiers honorant les contributions des femmes américaines. Cette pièce permettra à des générations d’Américains de découvrir les livres et la poésie de Maya Angelou qui parlent de l’expérience vécue des femmes noires.

En 2010, Angelou a reçu la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction aux États-Unis, par le président de l’époque Barack Obama.

Angelou est décédée dans sa maison de Caroline du Nord en 2014 à l’âge de 86 ans.

Cet article contient des rapports supplémentaires de Biba Adams du Grio.

