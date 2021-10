Whoopi Goldberg dit qu’il n’y a pas de rancune à propos de la grosse blague de Barbara Corcoran

Lire du contenu vidéo

Barbara Corcoran n’est PAS persona non grata à ‘The View’ — parce que Whoopi Goldberg C’est déjà passé la grosse blague que BC a craqué à ses dépens… en disant que c’est de l’eau sous le pont.

Nous avons eu l’animatrice de bandes dessinées et de talk-shows lundi quittant les studios ABC à New York, et nous avons juste dû demander où se trouvaient les choses entre elle et son ancien copain ‘Shark Tank’ … qui a un peu perdu de sa poche la semaine dernière en prenant une pause Le poids de Whoopi.

Regardez la réaction de Whoopi lorsqu’il lui a posé des questions sur l’incident … elle a l’air légitime de ne même pas s’en souvenir, ce qui reflète ce qu’elle en pense – littéralement, NBD.

Maintenant, pour le pourquoi… Whoopi nous explique que Barbara a un sens de l’humour unique tel qu’il est — voir son truc d’anniversaire funéraire comme pièce A — et qu’elle ne s’en offusquait vraiment pas.

Il y a aussi l’histoire entre eux, que WG aborde également – ​​disant que leur amitié de plus de 20 ans ne va pas s’effondrer sur une petite boutade comme ça … d’autant plus que Barbara s’est complètement excusée pour cela juste après. Et, oui – cela signifie que Barb n’est interdite par aucun étirement.

On dirait que les gens en ont fait un problème plus important qu’il ne l’était en réalité pour Whoopi elle-même – qui, BTW, nous dit qu’elle se sent plutôt bien ces jours-ci. Assez bien pour être « debout », de toute façon.

Super attitude… et la définition d’une peau épaisse (nécessaire) en 2021.