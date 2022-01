Whoopi Goldberg, DL Hughley en vedette dans la nouvelle programmation CBS-NAACP

CBS Studios et la NAACP ont fourni lundi des détails sur la liste de contenus dirigés par Black en cours de développement en collaboration avec le partenariat de production des deux parties, qui a officiellement été lancé il y a un an.

L’organisation des droits civiques et le réseau de télévision ont chargé le producteur exécutif Sheila Ducksworth avec la direction de leur équipe de partenariat et le développement d’une programmation plus diversifiée en octobre 2020.

« Cette liste est très indicative du type de tarif que nous cherchons à proposer, qui est frais et divertissant, avec un point de vue fort », a récemment déclaré Ducksworth à Deadline. « Nous avons eu la chance d’avoir plusieurs pièces jointes qui, selon nous, vont vraiment propulser nos projets de manière significative. »

Les cinq nouveaux spectacles, qui ont déjà été vendus à divers studios, incluent un redémarrage Paramount + de la comédie dramatique de 1991 Soapdish avec Whoopi Goldberg sur le point de reprendre son rôle de la scénariste en chef de feuilleton Rose Schwartz. Jane la vierge créatrice Jennie Snyder Urman sert de co-scénariste sur le projet, selon Deadline.

Comédiens DL Hughley et Tremblement de terre jouera séparément dans deux séries de comédies autobiographiques sans titre pour Fox et CBS, a rapporté le magazine spécialisé.

L’émission de Hughley raconte l’histoire réelle du comédien et animateur de radio alors qu’il équilibre sa carrière en étant mari et père d’une fille LGBTQ +, un fils autiste vivant à la maison avec sa petite amie blanche et une autre fille accro du shopping avec un penchant pour avoir utilisé la carte de crédit de son père.

L’émission de Earthquake acquise par CBS est centrée sur lui jonglant avec sa carrière de comédien, sa vie amoureuse et son père à temps plein après que ses deux enfants ont emménagé avec lui.

Construction, un drame de Paramount+ inspiré par Cheryl McKissack, propriétaire de cinquième génération de la plus ancienne entreprise de construction appartenant à une femme noire du pays, et Little Rock Nine, un projet en cours pour Apple TV+ et Kapital Entertainment.

La série limitée en huit parties raconte l’histoire des neuf enfants noirs qui ont intégré un lycée de l’Arkansas en 1957, selon Deadline.

Ducksworth a déclaré que son équipe avait plusieurs autres projets impliquant des « attachements de grands talents » dans le pipeline de production.

« C’est la représentation à son meilleur », a-t-elle déclaré à Deadline. « Cela montre différents aspects de la vie, différentes opinions, différents types de personnes, et c’est notre objectif pour tout cela : inclure pleinement tous les différents types de points de vue dans tout ce que nous faisons de manière amusante. »

