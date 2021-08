Whoopi Goldberg quitte-t-il « The View » après la sortie de Meghan McCain ?

The View traverse clairement une période de changement majeur avec la récente sortie de la co-animatrice Meghan McCain, mais un autre contributeur de longue date pourrait-il être sur le point de disparaître ? Life & Style a rapporté que selon une source, l’hôte Whoopi Goldberg envisageait une sortie. Le tabloïd a affirmé que si Goldberg s’était souvent opposé au conservateur McCain, ABC aurait eu en tête un remplaçant encore plus controversé : l’experte Candace Owens.

Life & Style a affirmé que Goldberg “avait perdu la tête quand elle a découvert qu’ABC envisageait de faire appel à Candace Owens”, affirmant que ce choix avait fait passer une situation déjà controversée de “mauvais en pire”. Owens a bâti sa carrière en étant extrêmement à droite, se battant avec des gens en ligne dans le but de créer des querelles. Le média a affirmé que c’était la goutte d’eau pour Goldberg, et “Joy Behar a dit qu’elle emboîterait le pas et quitterait si Candace rejoignait le panel. Inutile de dire que c’est le chaos complet à The View.” Cependant, Life & Style a formulé ses affirmations en révélant qu'”un représentant de la série nie que Whoopi, 65 ans, ait fait un tel jeu de pouvoir. L’équipe de Candace dit de manière révélatrice que le spécialiste n’a pas encore été officiellement approché.”

Cependant, malgré les affirmations de Life & Style, ABC n’a pas sérieusement envisagé qu’Owens prenne la place de McCain, et Goldberg ne quitterait pas la série. Gossip Cop a démenti cette rumeur, révélant que pendant qu’ABC cherchait un républicain pour succéder à McCain, ils n’étaient pas pressés de la remplacer et testeraient des hôtes invités afin d’évaluer la chimie. À ce stade, aucun successeur de McCain n’a été choisi.

McCain a terminé son mandat le 7 août avec un épisode d’adieu impliquant des amis et la famille. McCain a dit elle-même quelques mots, remerciant l’équipe derrière The View, l’équipe et ses co-animateurs. “Je ne suis pas morte ! Je quitte juste la série. J’ai l’impression d’être morte et c’est mon mémorial”, a-t-elle plaisanté. McCain a clôturé son discours en disant que son passage à The View était “honnêtement le meilleur et le pire des moments à tous points de vue sur et en dehors de l’émission”.

“Ce fut une expérience vraiment incroyable et libératrice”, a-t-elle poursuivi. “Je chérirai toujours le temps que j’ai passé avec vous tous. Alors merci à tous du fond du cœur et j’espère que notre producteur exécutif Brian pourra me pardonner d’avoir fait monter sa tension artérielle au cours des quatre dernières années autant comme je l’ai probablement fait.”