Whoopi Goldberg se penche sur le rôle de rêve de «Doctor Who»

Whoopi Goldberg a à peu près tout fait, mais il y a une occasion manquée dont elle rêve toujours. Goldberg a fait pression pour le rôle principal dans Doctor Who plus tôt dans sa carrière, voulant jouer l’extraterrestre voyageant dans le temps qui se réincarne en une star différente toutes les quelques années sur la BBC. Ce week-end, elle a confié à Deadline qu’elle comprenait pourquoi elle n’avait pas obtenu le rôle, mais qu’elle ne l’avait pas abandonné non plus.

“Je voulais être Doctor Who et je le fais toujours”, a déclaré Goldberg. “Je pense que cela signifierait une évolution pour devenir américain et je ne sais pas si c’est correct pour Doctor Who. Je ne sais pas que je peux l’usurper. Autant je l’aime, j’aime le regarder encore dans toutes les itérations . Il y a certaines choses qui sont manifestement toutes anglaises. Doctor Who est comme ça pour moi. C’est comme Marmite. C’est très anglais et doit le rester. “

Goldberg a déjà parlé de son amour pour Doctor Who et a déclaré qu’elle avait essayé de se débrouiller lorsqu’il semblait que son influence était suffisamment élevée. Plus tôt cette année, elle a admis que les producteurs l’avaient refusée lorsqu’elle s’en prenait le plus durement.

Doctor Who est diffusé sur la BBC depuis 1963, avec différents acteurs jouant le rôle principal pour chaque nouvelle génération. Il s’articule autour d’un extraterrestre appelé “Time Lord”, qui explore l’univers dans un véhicule appelé TARDIS qui voyage à travers le temps et l’espace. Le Docteur doit se transformer en un nouveau corps lorsque son corps actuel est trop gravement blessé pour guérir, ce qui explique la rotation du plâtre.

Jusqu’à présent, 13 acteurs ont joué le Docteur au total, tous britanniques. La plus récente est Jodie Whittaker, la première femme à diriger la série, mais elle partira à la fin de la saison en cours.

Il y a eu quelques tentatives d’adaptation de Doctor Who aux États-Unis et dans d’autres pays, avec des versions qui existeraient séparément de la version BBC de l’émission. Celles-ci n’ont jamais bien fonctionné ou ont duré longtemps auparavant, bien que l’âge du streaming ait provoqué une augmentation du fandom de Doctor Who dans le monde entier, il est donc peut-être temps pour Goldberg de prendre une autre photo.

Avec ou sans Doctor Who, Goldberg est une star acclamée avec le rare honneur de remporter un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony (EGOT) en une seule carrière. Elle a parlé à Deadline au Edinburgh TV Festival ce week-end, où elle est revenue sur sa carrière en général. Goldberg continue d’apparaître sur The View sur ABC.