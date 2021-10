Whoopi Goldberg s’exprime sur les commentaires de Barbara Cocoran sur la honte corporelle

Le co-animateur de View, Whoopi Goldberg, a déclaré qu’il n’y avait pas de rancune après la blague peu drôle de la juge de Shark Tank, Barbara Corcoran, lors de l’épisode de jeudi. Corcoran, qui a dit qu’elle était une vieille amie de Goldberg, s’est ensuite excusée auprès de tous ceux qui avaient été offensés par le commentaire. Goldberg a déclaré que Corcoran n’avait même pas eu à s’excuser auprès d’elle, notant que Corcoran avait toujours été « drôle et bizarre ».

Alors qu’elle quittait les studios ABC à New York après avoir enregistré l’épisode de The View de lundi, un vidéaste de TMZ a rencontré Goldberg pour lui poser des questions sur la situation. Goldberg a qualifié la blague de honte corporelle d’un autre exemple du sens de l’humour étrange de Corcoran, soulignant cette époque où Corcoran a transformé son 70e anniversaire en un enterrement pour elle-même en 2019. « Barbara a toujours été drôle et bizarre, et c’est là qu’elle est », dit Goldberg. « Il en faut beaucoup plus pour m’offenser. Goldberg a déclaré que Corcoran ne serait pas banni de The View à cause de l’incident.

Dans l’épisode de jeudi de The View, l’émission avait tout le groupe Shark Tank pour parler de la première de la saison qui a été diffusée vendredi soir. Étant donné que l’épisode incluait Emma Grede, PDG de Good American, en tant que requin invité, les co-animateurs de The View ont félicité l’entreprise pour ses vêtements de taille comprise. « Vont-ils s’adapter à ce COVID [butt]? » demanda Goldberg en plaisantant. « Et quand vous en aurez fini avec ces jeans et que vous déciderez que vous ne les aimez pas, donnez-les-moi. Je vais en faire deux paires », a déclaré Corcoran.

Les autres hôtes ont immédiatement réalisé que ce n’était pas une bonne blague. « Whoopi, permettez-moi de vous dire quelque chose … Sara Haines et Jill Biden portaient déjà cette robe à la télévision », a déclaré Ana Navarro, tandis que tout le monde à table riait. « Donald Trump Jr. a essayé ça [body-shaming] sur moi. Cela n’a pas fonctionné », a ajouté Navarro. « Non, non, non. »

Après la diffusion, Corcoran a posté une vidéo sur Twitter, s’excusant pour la blague insensible. « Je viens de rentrer de The View et j’ai vu ma vieille amie Whoopi. Elle a un sens de l’humour phénoménal et je connais Whoopi depuis des années », a déclaré Corcoran. « J’ai fait une blague aux dépens de Whoopi, ce que je réalise maintenant n’était pas drôle. Pour tous ceux que j’ai pu offenser par inadvertance, je voulais juste dire que je suis vraiment désolé. »

La référence de Goldberg à Corcoran organisant des funérailles à la place d’une fête d’anniversaire n’était pas une blague. Corcoran a vraiment fait cela en avril 2019 à l’âge de 70 ans. Elle a même partagé des photos d’elle sortant d’un cercueil. « Après que 90 amis et membres de la famille aient rendu hommage, je suis sorti du cercueil dans une robe rouge Carolina Herrera sur la chanson de Diana Ross » I’m Alive ! » et j’ai dansé le tango « , a écrit Corcoran. « Que diable, tu ne meurs qu’une seule fois, tu ferais aussi bien d’être là pour ça! »