Le fait que Whoopi Goldberg prenne le récit entre ses mains plutôt que de signer un film Marvel ou DC est super excitant à entendre. L’actrice a développé une série télévisée au début des années 2000 avec le drame médical de six saisons Strong Medicine et la série familiale Nickelodeon Just For Kicks. Dans les années 80, elle était également une comédienne qui écrivait son matériel de stand-up et sortait des spéciaux aux côtés de Billy Crystal et de feu Robin Williams.