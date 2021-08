WHP Global acquiert la marque Lotto Sport – WWD

WHP Global a peut-être perdu son offre d’achat de Reebok, mais il a réussi à s’emparer d’une autre marque de sport de premier plan : Lotto Sport Italia.

La société de gestion de marque basée à New York, qui détient également Joseph Abboud, Anne Klein et une participation majoritaire dans Toys ‘R’ Us, révélera aujourd’hui qu’elle a acheté les droits de propriété intellectuelle à l’échelle mondiale pour la marque de sport basée à Trevignano, en Italie. Les conditions n’ont pas été divulguées.

LSI, qui a été fondée en 1973, appartient depuis le début des années 1990 à son actuel PDG, Andrea Tomat. Lotto a une longue histoire dans le tennis et le football et son logo à double losange est omniprésent sur les vêtements, les chaussures et les accessoires qui ont été vus sur les athlètes professionnels tels que les champions de tennis du Grand Chelem Martina Navratilova et Boris Becker, ainsi que sur diverses équipes sportives. Il a des ventes de quelque 400 millions de dollars dans le monde, est distribué dans plus de 100 pays et habille plus de 40 équipes de football et 500 athlètes à travers le monde, dont le joueur de tennis Matteo Berrettini, actuellement classé numéro huit mondial. Il portait le Lotto lors de sa participation à la finale à Wimbledon le mois dernier.

Selon les termes de l’accord avec WHP, Tomat restera avec la société avec son équipe de direction actuelle pour continuer à exploiter la marque Lotto sur ses principaux marchés que sont l’Italie, l’Europe occidentale, le Moyen-Orient et l’Afrique. Son siège social et ses archives en Italie seront également conservés, selon Yehuda Shmidman, PDG de WHP Global.

“Nous avons acheté la propriété intellectuelle et cédé sous licence les droits d’Andrea pour ces pays”, a expliqué Shmidman.

Il a ignoré le fait qu’Authentic Brands Group ait pu acheter Reebok à Adidas pour 2,1 milliards d’euros et a déclaré que WHP se concentre plutôt sur son dernier ajout et sur les opportunités de croissance de Lotto, en particulier aux États-Unis.

“Lotto est une marque italienne légendaire de sports de performance enracinée dans un héritage inestimable que les athlètes et les fans du monde entier adorent”, a déclaré Shmidman. « Nous sommes très optimistes quant à l’avenir de la marque car nous travaillons en étroite collaboration avec M. Andrea Tomat et toute l’équipe de LSI. »

Ensemble, LSI et WHP fourniront des services de conception, de développement de produits, de marketing et de gestion de marque au réseau existant de Lotto de plus de 50 partenaires mondiaux à travers le monde.

Mais la véritable opportunité pour WHP, a déclaré Shmidman, se trouve aux États-Unis, où le produit est disponible sur une base très limitée. “C’est l’énorme avantage pour nous”, a-t-il déclaré. « Vous pouvez le trouver ici, mais la grande majorité de l’activité se situe en Europe, en Asie et en Amérique latine. Nous y investirons beaucoup à l’avenir.

Shmidman s’attend à ce que Lotto prenne rapidement pied ici en raison de ses produits de qualité et de son héritage italien authentique. « Aujourd’hui, plus de 500 athlètes portent le Lotto, dont Matteo Berrettini, des footballeurs, des équipes et des joueurs de tennis du monde entier. C’est la vraie affaire.

Au-delà de ses vêtements et chaussures sur le terrain et sur le terrain, Lotto a développé une offre de style de vie, y compris une collaboration capsule de vêtements pour femmes lancée chez Zara le mois dernier ainsi que des collections spéciales avec Primark et Damir Doma.

Shmidman a déclaré qu’il prévoyait de commencer très rapidement à signer des accords de licence sur le marché américain des vêtements de performance et de style de vie sous le nom de Lotto. “Nous n’allons pas attendre”, a-t-il déclaré. Il considère le secteur des « vêtements de sport en général » comme « la plus grande opportunité financière » pour la marque, car cette catégorie n’a cessé de gagner en importance depuis la pandémie.

WHP étendra également Lotto à de nouveaux marchés et catégories de produits et investira dans des canaux numériques et des partenariats avec des athlètes de classe mondiale, a déclaré la société. Bien que Shmidman ne se hasarde pas à faire une projection sur la taille de la marque, il a déclaré que les ventes pouvaient «être bien supérieures» à leurs 400 millions de dollars actuels.

“Nous pensons qu’il s’agit d’une opportunité majeure à neuf chiffres en termes de croissance”, a-t-il déclaré.

« Je suis enthousiasmé par ce partenariat car il s’agit d’une étape clé pour assurer la croissance de Lotto, une marque jouissant d’une grande réputation et bien connue dans le monde entier », a déclaré Tomat. « Avec WHP Global, nous avons immédiatement partagé la pertinence des valeurs que Lotto apporte : valeurs liées au sport, à l’innovation, au bien-être, au style de vie et au goût italien. Ce sont les atouts dans lesquels nous investirons pour assurer une présence mondiale croissante sur les principaux marchés internationaux. Ce partenariat est également un succès italien, car grâce à une collaboration innovante avec WHP, Lotto pourra concourir au plus haut niveau pour devenir l’une des marques de vêtements de sport les plus appréciées au monde.

WHP Global a été créée il y a 25 mois en tant que société mondiale d’acquisition et de gestion de marques adossée à des capitaux propres provenant de fonds gérés par Oaktree Capital Management LP et à un financement par effet de levier fourni par BlackRock. Ses avoirs représentent 3,5 milliards de dollars de ventes au détail annuelles et Shmidman a déclaré qu’à la suite de cette acquisition, il se classe au 12e rang mondial des sociétés de licence et de gestion de marques.

L’accord Lotto représente une “grande diversification pour nous”, a-t-il déclaré, mettant WHP dans l’athlétisme en plus de la mode et des biens durables.

« Et nous en sommes encore au début des manches », a-t-il déclaré. « Nous continuons à remplir notre mission d’investir dans de grandes marques mondiales qui offrent les meilleures opportunités de croissance. Jusqu’à présent, notre croissance a été incroyable et nous avons d’énormes aspirations pour acquérir plus de marques. »