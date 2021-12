Why I ❤️ Master Of Reality de Black Sabbath, par Dug Pinnick, le leader de King’s X

« Je ne dirais pas que c’était nécessairement mon album préféré de Black Sabbath, mais c’est un album qui est si souvent négligé et mérite d’énormes éloges parce qu’il était si différent pour l’époque.

« Sur ce disque, [guitarist] Tony Iommi s’est accordé plus qu’il ne l’avait fait par le passé. Il jouait toujours du blues, mais c’était quelque chose de plus proche de ce que j’appellerais du death blues. Il y avait tellement d’accords mineurs là-dedans que c’était comme la bande originale d’un film d’horreur. Et Ozzy chantait comme s’il était un homme noir – incroyable !

« De plus, combien de groupes à l’époque étaient prêts à parler de marijuana de la même manière que Sabbath l’a fait ouvertement sur la chanson d’ouverture de l’album, Sweet Leaf ? Cette toux, suivie de paroles comme : « Je t’aime »… C’était tellement différent. Remarquez, j’ai toujours senti qu’il y avait quelque chose de très spirituel dans beaucoup de chansons. Bien que la musique ait pu être satanique, Ozzy a parlé de l’église et de la religion dans les paroles, et ce n’était pas non plus de manière négative. Cela m’a beaucoup marqué quand j’ai commencé à m’écrire.

« Tout l’album était un vrai départ et très courageux pour un groupe comme Sabbath. Et même s’il n’a peut-être pas connu un énorme succès, il s’est bien imposé comme l’un de leurs disques les plus intéressants. Je pense que cela soulignait à quel point ils refusaient d’être ce que tout le monde voulait qu’ils soient. »

« Avec Sabbath, j’ai entendu leur premier album éponyme à sa sortie et j’ai été littéralement effrayé. Mais je n’avais pas beaucoup d’intérêt pour leur deuxième album, Paranoid. Cependant, lorsque celui-ci est sorti, il a ravivé ma fascination pour eux. Et je crois que vous pouvez entendre l’influence dans ce que je fais, avec King’s X et d’autres projets.

« Master Of Reality est un album qui vous met au défi, car il s’agissait d’un groupe qui n’était pas prêt à se laisser aller. Ils voulaient prendre des risques, et j’ai parfois l’impression que cela s’est perdu dans l’éloge des classiques évidents. Tout ce que je dirais à quiconque veut comprendre à quel point Black Sabbath était génial à cette époque, c’est : écoutez ce disque jusqu’au bout. Chaque chanson vous laisse stupéfait par la musicalité et la lourdeur. C’est très sombre, très austère, mais aussi édifiant.

« Cet album se démarque de beaucoup d’autres disques que Sabbath a fait avec Ozzy. Remarquez, j’ai tendance à aller chercher des disques que tant d’autres considèrent comme étant moins importants dans la carrière des grands artistes.

« C’est un album qui offre beaucoup de surprises. Je n’y joue peut-être qu’occasionnellement, mais à chaque fois j’entends quelque chose que je n’avais pas remarqué auparavant. Il a beaucoup de profondeur. Et ça fait réfléchir aussi. Sabbath faisait des choses que d’autres ont compris des années plus tard, preuve de leur grandeur. »

Cette interview est apparue à l’origine dans Classic Rock 86, en octobre 2005. Dug Pinnick parlait avec Malcolm Dome. Le dernier album solo de Dug, Joy Bomb, est maintenant disponible.

