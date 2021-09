Wi-Fi 6 : vous mettre à jour

Cette augmentation des flux offre une vitesse de connexion plus élevée et vos appareils clients disposent de plus de chemins pour communiquer avec votre routeur Wi-Fi.

Si vous souffrez de mise en mémoire tampon, assurez-vous que votre routeur n’en est pas la cause ! Passez au réseau ultra-rapide avec la technologie Wi-Fi 6 la plus rapide. Conçu pour augmenter la capacité du réseau et améliorer les performances de votre réseau domestique, le Wi-Fi 6 (802.11ax) est la dernière génération de technologie Wi-Fi. Il vous offrira des vitesses Wi-Fi plus rapides avec des connexions fiables, afin que vous puissiez profiter d’un streaming sans tampon, de téléchargements plus rapides et d’ajouter plus d’appareils domestiques intelligents sans ralentir votre expérience Internet.

Conçu pour offrir le Wi-Fi le plus rapide à tous vos appareils connectés d’aujourd’hui et de demain, voici les raisons pour lesquelles votre prochain routeur devrait être un routeur Wi-Fi 6.

Le plus haut niveau de performance dans les foyers multi-appareils occupés

Wi-Fi 6, s’appuie sur la technologie Wi-Fi 5 (802.11ac). Alors que le Wi-Fi 5 a apporté des vitesses gigabit à nos connexions Wi-Fi, il ne parvient pas à offrir la meilleure expérience Wi-Fi car la maison intelligente devient plus intelligente avec plus d’appareils sur le réseau. Le Wi-Fi 6 utilise l’accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA), une fonctionnalité clé qui augmente l’efficacité globale du réseau pour permettre à plusieurs appareils avec des exigences de bande passante différentes de se connecter à votre Wi-Fi.

Vitesses et portée les plus rapides du monde réel

Dans la technologie Wi-Fi, chaque bande de fréquence (2,4 GHz ou 5 GHz) est constituée de flux de composants. C’est sur ces flux que nos données Wi-Fi voyagent. Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6 transportent le plus grand nombre de flux, permettant ainsi des vitesses Wi-Fi gigabit. Le Wi-Fi 6 augmente le nombre de flux à un nouveau record de 12 sur les bandes 2,4 et 5 GHz, tandis que le Wi-Fi 5 a une limite de 8 dans une configuration double bande. Cette augmentation des flux offre une vitesse de connexion plus élevée et vos appareils clients disposent de plus de chemins pour communiquer avec votre routeur Wi-Fi. En fait, les appareils clients compatibles Wi-Fi 6 bénéficient d’une augmentation de 40 % de la vitesse par rapport à leurs homologues Wi-Fi 5.

Il est conçu pour la maison intelligente

Les appareils Smart Home et les applications IoT se multiplient. En conséquence, les appareils connectés au Wi-Fi dans la maison moyenne passent d’une moyenne de 10 appareils à 50 ou plus. Chaque ampoule, interrupteur intelligent, serrure de porte, appareil électroménager ou caméra connecté au Wi-Fi est une charge sur votre réseau Wi-Fi. Le Wi-Fi 6 a été conçu pour pouvoir gérer une augmentation du nombre d’appareils sans affecter négativement vos vitesses Wi-Fi. Cela se traduit par une expérience de streaming fluide tout en offrant une connectivité ininterrompue des lumières, des interrupteurs, des thermostats et de tout autre appareil IOT auquel vous pouvez penser.

Les routeurs Wi-Fi 6 sont idéaux pour le streaming 4K/8K UHD

La diffusion de vidéos en résolution 4K ou 8K nécessite une connexion haut débit constante. Dans les foyers comptant plusieurs utilisateurs, la diffusion en continu de vidéos haute définition exerce une charge encore plus importante sur le réseau. Avec une combinaison de processeurs ultra-rapides, d’une mémoire accrue et d’un nombre accru de flux radio, les routeurs Wi-Fi 6 sont à la hauteur de la tâche de diffuser plusieurs sessions vidéo haute définition sans bégaiement, mise en mémoire tampon ou autres problèmes gênants que vous verrez avec les anciens Wi-Fi. -Technologie Fi.

Les clients Wi-Fi 6 sont disponibles dès maintenant

Les produits Wi-Fi 6 sont déjà là, donc si vous avez acheté les derniers modèles de smartphones comme iPhone, Samsung, LG, Motorola, OnePlus et Huawei, etc., vous bénéficierez des vitesses Wi-Fi plus rapides que le nouveau Wi-Fi. Offre 6 routeurs. Les appareils compatibles Wi-Fi 6 régneront dans les années à venir, car d’autres entreprises grand public reconnaissent l’importance de cette dernière technologie Wi-Fi et se préparent à présenter leur portefeuille de produits Wi-Fi 6.

