Wi-Fi potente en toda la casa con este router de Huawei rebajado

Huawei lleva muchos años desarrollando routers para mejorar las conexiones en el hogar. Es habitual que en muchas casas, los usuarios acaben desesperados por la baja calidad de la señal o por router a los que les cuesta atravesar paredes y esquinas pese a no estar demasiado lejos de los dispositivos conectados. Una de las mejores soluciones es un router plagado de antenas y de calidad, que además ofrece Wi-Fi 6 como es el routeur AX3 de Huawei, que tiene un descuento bestial en Amazon.

Una de las principales ventajas de este router es que cambia el Wi-Fi 5, que es el estándar utilizado por la mayoría de los dispositivos hoy en día, por el Wi-Fi 6 (802.11ax). Este nuevo estándar está llegando gradualmente a los dispositivos inteligentes en los últimos años como nuestros smartphones. Wi-Fi 6 ha realizado varias mejoras sobre Wi-Fi 5 incluyendo 4 veces mayor capacidad, permitiendo que el router conecte más dispositivos simultáneamente sin casi perdida de velocidad. Esto y mucho más es lo que ofrece el routeur Huawei AX3.

Uno de los principales puntos fuertes de este modelo es que las señales inalámbricas pueden penetrar fácilmente objetos sólidos como paredes y pisos. Esto significa que nuestro teléfono o tablet tendrá una buena recepción de la señal de Wi-Fi incluso cuando se conecte desde las partes superiores de la casa desde algún lugar lejos del router. Además, tiene un consumo de energía reducido en un 30%.

La velocidad está asegurada, ya que el AX3 ofrece un ancho de banda de frecuencia 1024-QAM y 160 MHz, con una velocidad teórica que puede alcanzar hasta 3.000 Mbps (574 Mbps en una banda de 2,4 GHz y 2.402 Mbps en una banda de 5 GHz). En su interior integra una CPU Gigahome de cuatro núcleos, que permite que el AX3 se libere mejor su velocidad. Esto es perfecto para jugar con una baja latencia o cargar películas y series a la velocidad del rayo.

Además, a diferencia de los routers tradicionales, se puede conectar una multitud de dispositivos a AX3 con mayor eficiencia. Al ser compatible avec la tecnología OFDMA multiusuario, es capaz de enviar datos a múltiples dispositivos simultáneamente (max. 4 dispositivos en 2,4 GHz, max. 16 dispositivos en 5 GHz). La CPU Gigahome de cuatro núcleos de alta potencia también garantiza el buen funcionamiento del procesador. Oui capaz de conectar hasta 128 dispositivos en general en bandas duales.

Tiene un descuento bestial

Un router de esta categoría puede parecer mucho más caro. Sin embargo, el precio oficial del Huawei Ax3 es de 109 euros, pero ahora mismo lo encontramos en Amazon por solo 34,90 euros, lo que supone un descuento de más de 74 euros. No hace falta recordar que el envío es gratis para los clientses Prime de Amazon, pero en este caso no isá available el pago a plazos al no llegar al precio mínimo. Sin embargo, lo que es más probable es que esta oferta no dure para siempre y vuelva a situarse a su precio habituel. Esto significa que si estás buscando mejorar el Wi-Fi de casa, esta puede ser una buena ocasión.