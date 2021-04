WiBotic remporte l’homologation européenne pour les systèmes de charge sans fil

Un drone équipé du chargeur embarqué OC-251 de WiBotic se trouve au-dessus d’un WiBotic PowerPad avec un émetteur TR-301 logé dans un boîtier. (Photo WiBotic)

Deux des systèmes de charge sans fil fabriqués par WiBotic, basé à Seattle, ont obtenu des approbations de sécurité en Europe, marquant ce que le PDG de la startup appelle une étape majeure.

Les chargeurs et les émetteurs sont désormais homologués CE, ce qui signifie qu’ils répondent aux exigences de sécurité, de santé et de protection de l’environnement de l’Espace économique européen. De plus, les systèmes se sont avérés conformes aux directives de la Commission électrotechnique internationale pour l’Union européenne et à l’organisme de normalisation du Groupe CSA du Canada.

«Nous avons également récemment obtenu l’approbation FCC aux États-Unis, de sorte que nos systèmes sont conformes aux agences de réglementation réputées dans de nombreux pays du monde», a déclaré aujourd’hui le PDG de WiBotic, Ben Waters, dans un communiqué de presse. «Cela nous ouvre à son tour plusieurs opportunités de partenariat et de déploiement passionnantes à travers l’Europe, le Canada et au-delà.

WiBotic, issu de l’Université de Washington en 2015, a développé des systèmes de charge de batterie capables d’alimenter des drones autonomes ainsi que des robots sur terre ou en mer sans fil, sans intervention humaine. Le logiciel de gestion de l’alimentation de la société, connu sous le nom de Commander, peut fonctionner avec le matériel pour optimiser l’utilisation de la batterie pour toute une flotte de robots.

Il existe même un projet visant à charger les futurs robots sur la lune.

Les dernières approbations réglementaires s’appliquent à deux des systèmes WiBotic, qui utilisent tous deux l’émetteur haute puissance TR-301 de la société.

Un système utilise le chargeur embarqué OC-301, fonctionnant à 300 watts; l’autre utilise le chargeur embarqué OC-251, fonctionnant à 250 watts. De tels systèmes sont généralement utilisés pour charger des drones plus gros, des robots mobiles et des véhicules marins à partir d’une plate-forme d’atterrissage ou d’une station murale.

Dans le cadre du processus de certification, les systèmes ont été testés pour les émissions de rayonnement, l’exposition aux radiofréquences et la sécurité globale du produit.

Waters a noté que les exigences relatives aux normes et certifications de sécurité des robots ont considérablement évolué au cours des dernières années. «Nous espérons que ces certifications aideront nos partenaires et l’ensemble de l’industrie de la robotique à se développer rapidement pour éviter les goulots d’étranglement complexes et coûteux liés à l’obtention de certifications par eux-mêmes», a-t-il déclaré.

L’année dernière, WiBotic a annoncé avoir obtenu un nouveau soutien financier de 5,7 millions de dollars, grâce à un cycle de financement de série A qui a porté l’investissement total à près de 9 millions de dollars. Dans une mise à jour déposée la semaine dernière auprès de la Securities and Exchange Commission, WiBotic a rapporté que le cycle de financement était passé à 7,2 millions de dollars.

«C’était juste la fin de la série A», a expliqué Waters dans un e-mail à .. «Nous avions alloué toutes les actions, mais en raison de COVID, une partie de l’investissement a mis du temps à arriver. Cela avait pris suffisamment de temps pour que nous devions effectuer un nouveau dépôt auprès de la SEC.»