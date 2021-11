Wicked trouve ses sorcières dans Ariana Grande et Cynthia Erivo

Ariana Grande et Cynthia erivo j’ai une mauvaise nouvelle à partager.

La chanteuse de « thank u, next » et l’actrice de Harriet ont confirmé qu’elles joueraient dans Jon M. ChuL’adaptation cinématographique de la comédie musicale à succès Wicked le jeudi 4 novembre. Selon Universal Pictures, Ariana incarnera la bonne sorcière Glinda, tandis que Cynthia jouera le rôle de l’incompris Elphaba.

Ariana a partagé une photo de son appel Zoom avec sa co-star et réalisatrice sur Instagram, en écrivant : « Dieu merci. »

L’artiste a également publié une photo des fleurs que Cynthia lui a envoyées, qui comprenait une note qui disait: « » Le rose va bien avec le vert « . Félicitations Miss A, la pièce était faite pour vous, j’ai hâte de partager ce voyage musical avec vous. »

La pop star lui a rendu la pareille en envoyant un bouquet de fleurs blanches et vertes, en écrivant à sa co-star : « Chère Cynthia, honorée ne commence même pas à le couvrir. J’ai hâte de te serrer dans mes bras. Rendez-vous à Oz. »

Cynthia a célébré la nouvelle sur sa propre page Instagram, la sous-titrant avec la même citation qu’elle a envoyée à Ariana.

Comme d’habitude, les amis de Broadway de Cynthia l’ont félicitée pour l’accomplissement, avec Anthony Ramos commentant une série d’emojis de feu.