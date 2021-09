Wickes relève ses perspectives de bénéfices alors que la demande de bricolage se poursuit

Le détaillant de bricolage a déclaré que ses performances continuaient d’être soutenues par la croissance numérique.

// Wickes augmente ses prévisions de bénéfices annuels après avoir signalé une augmentation des ventes meilleure que prévu // Les bénéfices avant impôts ajustés du détaillant ont augmenté à 46,5 millions de livres sterling pour les six mois clos au 26 juin

Wickes a vu ses bénéfices semestriels dépasser les attentes après avoir bénéficié d’un boom des Britanniques cherchant à améliorer leurs maisons pendant les blocages de Covid-19.

Le détaillant s’attend désormais à ce que son bénéfice avant impôts ajusté pour l’ensemble de l’année se situe dans la partie supérieure des attentes des analystes.

Au cours des six mois précédant le 26 juin, le détaillant de bricolage a vu son bénéfice avant impôts ajusté augmenter à 46,5 millions de livres sterling, ce qui était en avance sur les prévisions d’environ 45 millions de livres sterling.

En plus de cela, le chiffre d’affaires à données comparables a augmenté de 33,1% sur un an et de 22,4% par rapport à 2019.

Wickes a déclaré que sa force et sa capacité numériques continuent de soutenir ses performances avec les deux tiers des ventes tirées par les canaux numériques.

Le détaillant s’apprête désormais à verser son premier dividende depuis la scission et sa cotation à la Bourse de Londres.

Le directeur général de Wickes, David Wood, a déclaré : « Il s’agit d’une solide performance au premier semestre soutenue par notre proposition attrayante axée sur le numérique et axée sur les services. Dans notre première série de résultats depuis la scission, nous avons enregistré une augmentation des ventes et des bénéfices alors que nous continuons à aider la nation à se sentir fière de sa maison.

« En tant qu’entreprise, nous avons bien répondu à l’augmentation de la demande sur nos trois routes de mise sur le marché, en soutenant tous nos clients. Je tiens à remercier chacun de mes collègues pour leur travail acharné et leur soutien continu.

Wood a ajouté : « Bien que l’environnement extérieur immédiat reste volatil, nous envisageons l’avenir avec confiance. Nous prévoyons de générer un bénéfice avant impôts ajusté pour l’année entière vers la limite supérieure des attentes, et au-delà de cela, nous avons le bon modèle commercial pour gagner plus de clients et capitaliser sur les opportunités de croissance au sein d’un marché de la rénovation domiciliaire important et en croissance.

