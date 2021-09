Widdecombe dit que les livres d’histoire demanderont pourquoi le Brexit “n’était pas plus tôt” alors qu’elle dénonce les détracteurs | Politique | Nouvelles

Ann Widdecombe a parlé à Express.co.uk du Brexit et de la façon dont la décision s’est déroulée à travers le Royaume-Uni dans son esprit. L’ancien ministre conservateur a expliqué que les libertés accordées au Royaume-Uni permettent désormais au pays de commercer à l’échelle mondiale et de poursuivre ce qu’il veut sur la scène mondiale, arguant que les livres d’histoire demanderont de savoir pourquoi la décision n’a pas été prise plus tôt. Mme Widdecombe a également disséqué la débâcle des conducteurs de poids lourds et admis que le Brexit était en partie à blâmer, mais qu’une “tempête parfaite” d’autres raisons était la conclusion la plus probable du problème.

S’adressant à Express.co.uk, on a demandé à Mme Widdecombe comment le Brexit serait perçu dans les livres d’histoire.

Elle a déclaré: “Ils demanderont pourquoi nous ne l’avons pas fait plus tôt.

“Je veux dire que nous avons déjà vu un impact positif énorme sur l’économie, sur la croissance des entreprises et nous sommes libres.

“Nous ne sommes pas aussi libres que je le voudrais et je pense que la situation en Irlande du Nord était une honte.

“Mais nous sommes libres et nous pouvons commercer à l’échelle mondiale et je pense que nous nous en sortirons très bien.

“Généralement, les autres ont essayé d’attribuer la crise des chauffeurs-livreurs au Brexit, mais les chiffres ne s’accumulent tout simplement pas.

“Et donc, nous allons entendre beaucoup de deuils pendant longtemps, mais les gens finiront par se rendre compte, ils grandiront et réaliseront que nous sommes là où nous en sommes maintenant, tirons le meilleur parti de cela.”

Mme Widdecombe a également contesté le fait que la pénurie de chauffeurs de poids lourds soit exclusivement imputée au Brexit et a plutôt fait valoir qu’une “tempête parfaite” de salaires stagnants, la pandémie et la réévaluation des objectifs d’emploi sont également à blâmer.

Mme Widdecombe a accepté, ajoutant que des problèmes de chaîne d’approvisionnement étaient rencontrés dans le monde entier.

Les problèmes liés au protocole d’Irlande du Nord ont continué de perturber l’accord sur le Brexit alors que le DUP menaçait de se retirer d’un accord de partage du pouvoir à Stormont à cause de cela.

Le ministre du Brexit, David Frost, a cherché des moyens de renégocier le protocole par crainte d’un blocage des marchandises dans les ports d’Irlande du Nord.

Le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, a rejeté ces plans, ajoutant que l’UE ne cherchait pas une victoire politique sur le Royaume-Uni mais voulait qu’ils mettent pleinement en œuvre l’accord.