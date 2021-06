“Wide Awake In America”: le poste vital de U2 avec l’EP de 1985

Huit mois après Le feu inoubliable et 21 avant L’arbre de Josué, U2 se sont rendus disponibles sur le jeu prolongé. Le quatuor a sorti l’EP de quatre titres Wide Awake In America en Amérique du Nord et au Japon le 10 juin 1985. Ils l’ont vu devenir une étape vitale dans leur calendrier de disques.

L’EP a donné aux fans une chance précoce de posséder deux performances de la tournée Unforgettable Fire qui accompagnait ce nouvel album à l’automne 1984. De la performance de U2 au National Exhibition Centre de Birmingham le 12 novembre est venu “Bad”. Puis, depuis le spectacle de la Wembley Arena à Londres trois soirs plus tard, ils ont capturé et publié “A Sort Of Homecoming”. En effet, c’est la chanson ‘Bad’ qui a inspiré le titre de l’EP. La chanson comprenait les paroles “Je suis bien éveillé, bien éveillé, je ne dors pas.”

Arrondir les raretés

Le revers de l’EP s’adressait en particulier aux fans internationaux. Il comprenait deux morceaux qui avaient été des faces B de singles, mais uniquement au Royaume-Uni. La collaboration de production de U2 avec Brian Eno et Daniel Lanois sur « The Three Sunrises » était accompagné de « Love Comes Tumbling ». Les deux chansons figuraient sur la sortie britannique de The Unforgettable Fire en tant que deuxième single, seulement deux mois plus tôt en avril 1985.

Wide Awake In America a atteint la 37e place aux États-Unis, obtenant plus tard la certification platine. “The Three Sunrises”, quant à lui, est devenu un hit radio rock. La demande pour l’EP était telle qu’il a finalement obtenu une sortie britannique, deux ans plus tard en juillet 1987. Là, il s’est qualifié pour le palmarès des albums et a atteint la 11e place à la fin août de la même année, au cours d’une course de 15 semaines dans le Top 100.

En avril 2018, Island a réédité Wide Awake In America dans une édition vinyle de 180 grammes aux côtés de deux autres monuments de U2, les années 1997 Pop et les années 2000 Tout ce que vous ne pouvez pas laisser derrière.

Achetez ou diffusez Wide Awake In America.

Écoutez le meilleur de U2 sur Apple Music et Spotify.