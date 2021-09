“Wide Prairie”: comment Linda McCartney a élargi ses horizons

Le charmant “Seaside Woman”, le single de 1977 qui est devenu la pièce maîtresse de l’album solo posthume de Linda McCartney, Wide Prairie, a été écrit par la chanteuse lors de vacances en Jamaïque en 1971, après Paul Mccartney l’a exhortée à “sortir et à écrire une chanson”. Il s’en est suivi une période difficile lorsque le couple contestait une action en justice pour savoir si elle avait réellement participé à l’écriture de “Another Day”, The Beatles la première chanson de la star après être allée en solo. “‘Seaside Woman’ était très inspirée du reggae”, a-t-elle déclaré plus tard. “C’est à ce moment-là qu’ATV nous a poursuivi en justice, disant que j’étais incapable d’écrire.”

“Seaside Woman”, la première composition solo de Linda McCartney, a ensuite été transformée par le chanteur et Oscar Grillo en un court métrage d’animation qui a remporté la prestigieuse Palme d’or du Festival de Cannes. Sorti en single en 1977, c’est l’un des moments forts de Wide Prairie en 1998, l’album compilation posthume qui est sorti après sa mort d’un cancer du sein le 17 avril 1998, à l’âge de 56 ans. Les 16 chansons de l’album, qui ont été enregistrés entre 1972 et 1998, sont un rappel poignant du chanteur, claviériste, photographe, cuisinier et militant des droits des animaux.

Écoutez Wide Prairie maintenant.

La timidité de Linda

Paul McCartney a déclaré que l’idée de l’album avait été évoquée pour la première fois avant la maladie de sa femme, à la suite d’une lettre encourageante d’un jeune fan qui souhaitait entendre une collection de ses chansons. Dans une interview avec la musicienne et amie de la famille Chrissie Hynde, il a parlé de l’album et de la réticence de Linda à sortir sa musique.

“Elle était timide pour tout sortir”, a déclaré McCartney, qui avait épousé Linda Louise Eastman en 1969. “Mais cette lettre de ce fan lui a fait penser qu’elle devrait peut-être préparer un album. Donc, les deux dernières années, nous avons passé à trouver toutes les vieilles cassettes, à regarder des chansons qui n’avaient pas de paroles et – parce que nous devions souvent faire ces voyages de deux heures jusqu’à Londres pour son traitement – ​​nous utilisions ce temps. Nous recevions une cassette d’une des mélodies qu’elle avait écrites, et nous écrivions les paroles de ces voyages à Londres.

« Lors de ces voyages, nous avons écrit les mots ‘Appaloosa’, ‘Je me suis levé’ et ‘La lumière vient de l’intérieur’. On rigolerait bien et on oublierait qu’elle allait se faire soigner. Cela nous a permis de rester positifs tous les deux. Avant de partir en Arizona, environ un mois avant sa mort, nous mettions la touche finale à l’album.

L’album

La touchante “The Light Comes From Within” était la dernière chanson que Linda a chantée et enregistrée, et mettait en vedette son fils de 19 ans, James McCartney, à la guitare électrique et acoustique. Son travail avec Wings est représenté à travers des morceaux tels que l’humour “Cook Of The House”. La chanson, écrite par le végétarien passionné, est apparue pour la première fois sur l’album de 1976 Wings At The Speed ​​Of Sound. Les touchants « Endless Days » ont démontré les compétences habiles de son mari McCartney en tant que producteur.

“The White Coated Man”, qui reflète l’engagement de Linda à lutter contre la maltraitance des animaux, est aidé par une guitare électrique vibrante de Robbie McIntosh de The Pretenders. La regrettée écrivaine Carla Lane, la femme derrière des classiques de la télévision britannique tels que The Liver Birds and Butterflies, était également passionnée par les animaux. Elle a co-écrit “The White Coated Man” et a travaillé avec McCartney sur la chanson “Cow”, qui traite des derniers jours d’un animal condamné à mort.

Il y a aussi un côté nostalgique dans l’album. Wide Prairie présente des reprises de chansons qui ont gardé de forts souvenirs d’enfance pour la chanteuse, telles que “Poison Ivy” – un classique de Jerry Leiber et Mike Stoller qui a été un succès pour The Coasters en 1959. Elle a également repris “Sugartime” et la ballade romantique ” Monsieur. Sandman », qui se refait une beauté reggae.

Assembler l’album

McCartney a déclaré que la préparation de l’album final après la mort de sa femme était particulièrement difficile, d’autant plus que l’ingénieur Geoff Emerick, un ami et collaborateur de l’époque des Beatles, avait également récemment perdu sa femme d’un cancer. Le couple a appelé le temps du studio des sessions de « larmes et rires » et McCartney a admis qu’il « pleurait fréquemment dans la console ».

En tant que claviériste et choriste pour Wings, les efforts musicaux de Linda McCartney ont parfois été négligés, mais Wide Prairie témoigne de ses capacités. “C’était un album très édifiant à faire”, a déclaré Paul McCartney. « Quand nous avons finalement réuni tout l’album, nous avons pensé qu’elle en serait fière. Et elle devrait l’être aussi, parce que sa personnalité s’impose.”

Wide Prairie a été réédité en vinyle et peut être acheté ici.