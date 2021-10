Widgets météo Android basés sur Material You désormais disponibles

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Les nouveaux widgets météo sur le thème Material You d’Android 12 sont maintenant disponibles. Ils ne sont disponibles que dans la dernière version bêta de l’application Google sur Google Play. Les deux widgets restent fidèles au thème Material You que vous avez sélectionné, bien qu’ils soient assez volumineux et difficiles à redimensionner.

Depuis que Google a présenté pour la première fois le moteur de thèmes Material You d’Android 12, nous attendions de mettre la main sur les nouveaux widgets météo sophistiqués qui devaient arriver avec la version stable d’Android 12. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez obtenir les deux widgets météo Android sur votre téléphone, mais il y a quelques conditions préalables.

Tout d’abord, la version bêta d’Android 12 doit être installée sur votre smartphone compatible. Vous devez également être inscrit à la dernière version bêta de l’application Google pour Android, qui est la version 12.41. Une fois inscrit, vous devrez mettre à jour votre application Google vers la dernière version. Les widgets ne s’afficheront pas pour vous si vous êtes sur le canal stable de l’application Google.

Une fois ces deux conditions remplies, vous aurez accès à deux nouveaux widgets météo. Découvrez-les ci-dessous :

Les widgets météo se trouvent dans la section Google du sélecteur de widgets. Deux sont disponibles. L’un est un widget carré arrondi qui indique votre emplacement, les conditions météorologiques, la température actuelle et les valeurs maximales et minimales de la journée. L’autre widget est beaucoup plus simple – c’est un widget circulaire oblong qui affiche uniquement la température et les conditions actuelles.

Les deux widgets sont 3 × 3 et ne peuvent pas être redimensionnés plus petit que cela. J’aurais vraiment aimé que Google les implémente dans un encombrement réduit, comme 2×2 ou même 1×1. N’oubliez pas, cependant, que ceux-ci ne sont accessibles que via la version bêta de l’application Google, alors peut-être que la société les peaufinera encore plus avant la version finale.