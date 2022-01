Widow Crystal de Hugh Hefner révèle la « vraie » elle après avoir retiré « tout faux » de son corps

La veuve de Hugh Hefner, Crystal, tourne une nouvelle page dans sa vie personnelle après avoir retiré « tout ce qui est faux » de son corps. Dans un long article, le mannequin explique pourquoi elle a subi une transformation majeure pour revenir à son apparence d’origine.

« En cinq ans, mon compte est passé de pas toujours sûr pour les publications au travail à mon VRAIE sécurité pour la vie au travail », a-t-elle écrit sur Instagram le lundi 10 janvier. « Le vrai moi. Je vivais pour d’autres personnes avant, pour rendre les autres heureux, en souffrant intérieurement dans le processus. »

Au fur et à mesure que le temps passait et que l’ère du modèle Instagram prenait le devant de la scène, Crystal dit qu’elle a réalisé que son histoire de playboy l’avait aidée à catapulter ses plateformes de médias sociaux. « En bref, le sexe fait vendre », a poursuivi Crystal. « Je ne sais pas si je me sentais responsabilisé en m’habillant légèrement, en montrant un décolleté, etc. jours, et parce que je me sens tellement mieux intérieurement, il en sera probablement ainsi pour le reste de ma vie. »

Mais sa décision de se retirer du plastique et d’abandonner sa personnalité moins modeste a été une récupération personnelle de sa propre identité, explique-t-elle. Cependant, cela a eu un coût. « Alors que je faisais cette transition, j’ai toujours pensé… « Mon compte survivra-t-il ? » », a raconté Crystal. « Je regardais les filles qui avaient des pages similaires continuer à publier les mêmes trucs légèrement vêtus et grandir de façon exponentielle pendant que je charriais fort. »

Elle a remarqué que le changement lui a apporté une solide clientèle de femmes qui, selon elle, sont une « armée de supporters » qui a regardé au-delà du personnage superficiel qu’elle avait précédemment présenté pour voir « une véritable âme derrière l’objectif ». « Je sens que toutes les personnes ici avec moi à ce stade se soucient réellement et sont investies dans ma vie de manière positive », a-t-elle partagé. « Si vous suivez pour avoir un aperçu de ma vie passée, de ma nouvelle vie, de mes voyages, de mes problèmes de santé, de mon mode de vie, etc., merci », a-t-elle poursuivi. « Je vais me donner pour mission d’essayer d’aider de toutes les manières possibles tout en restant fidèle à moi-même. J’espère que vous pourrez tous rester fidèles à vous-même et à ce qui vous convient également, car il y a un certain pouvoir que vous obtenez à partir de là, vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Je t’aime. «