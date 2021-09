Wiesberger, un autre “Ryder man” pour l’Open d’Espagne

in

l’autrichien Bernd Wiesberger, joueur qui vient de jouer le Ryder cup avec l’équipe européenne, a confirmé sa présence dans le ACCIONA Open d’Espagne présenté par Madrid qui a lieu au Club de Campo Villa de Madrid entre 7 et 10 octobre.

Le golfeur d’Europe centrale ajoute, avec Jon Rahm, un autre label Ryder Cup à un tournoi qui s’arrête pour la dixième fois sur la célèbre route de Madrid et qui atteint sa 93e édition de son histoire, ce qui en fait l’un des plus prestigieux de l’European Tour.

Bernd Wiesberger arrive à Madrid après une saison exceptionnelle qui lui a permis, entre autres, de devenir le premier Autrichien à participer à une Ryder Cup. Professionnel depuis 2006, sur le point d’avoir 36 ans – il le fera le 8 octobre, lors de la deuxième journée du tournoi -, il a participé à trois autres reprises à un Open d’Espagne (2009, 2011 et 2014), son meilleur résultat étant un 36e dans l’édition 2011.

Depuis lors, cependant, l’importance de Bernd Wiesberger s’est accrue au fil des ans, acquérant une expérience basée sur de bons résultats qui ont fait de lui un acteur de référence à la fois dans son pays et sur le continent européen.

Avec huit victoires sur l’European Tour derrière lui, il s’est imposé cette saison dans le Made in Himmerland, en plus d’ajouter de très bonnes positions dans l’Omega European Masters (deuxième), le BMW International Open (cinquième), l’Omega Dubai Dessert Classic (sixième) et le RSM Classic ( quatrième), ce dernier intégré au PGA Tour.