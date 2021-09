WiFi à 433 Mo par seconde dans toute la maison avec ce répéteur de signal, et pour seulement 21 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet lorsque vous vous éloignez du routeur, il existe une solution simple : un répéteur WiFi qui transporte le signal des centaines de mètres plus loin.

Si vous avez acheté un accessoire informatique ces dernières années, la marque TP-Link vous semble sûrement familière, très présente dans plusieurs secteurs, notamment dans la connectivité et la Smart Home, tous deux étroitement liés par la nécessité d’avoir un signal sans fil fort du tout. fois.

Si vous rencontrez habituellement des problèmes de connexion Internet à la maison, notamment avec les soi-disant “zones mortes”, cette firme a plusieurs alternatives pour le résoudre, notamment sous forme de répéteurs. Il existe des prix très différents, bien qu’il existe actuellement un répéteur WiFi TP-Link en vente sur Amazon avec un excellent prix. C’est lui TP-Link RE190 AC750 et cela ne coûte que 21 euros.

Il y en a d’autres qui sont moins chers, mais ne prennent pas en charge la fréquence 5 GHz, qui est précisément le plus rapide des deux, bien que ce soit aussi celui avec une portée plus courte, donc la vitesse de connexion diminue à mesure que vous vous éloignez du routeur, car vous passez automatiquement à 2,4 GHz.

Évidemment, il y a plus de répéteurs de signal dans la bande 5 GHz, même si c’est la moins chère des marques que l’on peut qualifier de digne de confiance.

Selon le constructeur, il peut offrir jusqu’à 755 Mo par seconde de connexion, bien que répartis entre les deux fréquences, selon celle à laquelle vous vous connectez automatiquement à tout moment.

La configuration et la connexion sont assez simples, surtout si vous le faites en appuyant sur le bouton WPS du routeur, auquel cas il sera prêt à fonctionner en quelques secondes et sans avoir à toucher aux paramètres d’aucune sorte.

Bien qu’il existe de plus en plus de routeurs avec WiFi Mesh que vous pouvez acheter, ils nécessitent généralement deux nœuds ou plus pour créer un réseau maillé vraiment fonctionnel, et c’est toujours beaucoup plus cher que d’utiliser un répéteur.

Bien entendu, comme il n’atteint pas 29 euros de prix, la livraison n’est gratuite que si vous ajoutez autre chose à votre commande ou si vous avez un compte Amazon Prime. Si vous ne l’avez pas, le mieux est d’en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de durée, ce qui vous donne également accès à la meilleure série Prime Video pendant 30 jours.

