Wifi : Passé, présent et futur d’une technologie qui nous a changé | La technologie

Nous l’utilisons tous les jours à la maison, au travail, dans les transports en commun, dans les commerces, dans les bibliothèques, etc. Nous sommes tellement habitués à l’utiliser que nous le remarquons à peine… jusqu’à ce qu’il échoue.

Le wifi fait partie de nos vies, tout comme l’électricité ou l’eau courante. Mais on oublie souvent qu’il y a un peu plus de 20 ans que cette technologie est entrée dans nos vies pour rester.

Pouvez-vous imaginer une journée sans Wifi ?

Cela commencerait probablement du mauvais pied, car votre réveil intelligent ne sonnerait pas ; Alexa, Siri ou l’assistant Google ne vous diraient pas bonjour ; les lumières de votre domotique seraient sombres ; et votre thermostat intelligent n’allumerait pas le chauffage pour réchauffer la maison.

Pendant que vous prenez votre petit-déjeuner, vous ne pouvez pas écouter votre podcast préféré ou programmer votre machine à laver ou tout autre appareil connecté pour pouvoir faire votre ménage. Et, quand il s’agit d’aller travailler ou d’étudier, les choses ne s’amélioreraient pas non plus.

En plus de ne pas pouvoir consulter la météo ou les prévisions de trafic, une fois entré dans le métro ou un tunnel, Vous ne pouviez pas écouter de la musique en streaming, lire la presse en ligne ou consulter vos réseaux sociaux.

Vous souhaitez profiter d’un système domotique également dans votre maison ? Ainsi, avec un routeur à la pointe de la technologie, vous pouvez facilement y parvenir.

Et, lorsque vous arrivez dans votre centre de travail ou d’études, l’enchevêtrement des câbles réseau reliant tous les ordinateurs, pour pallier le manque de connectivité sans fil, rendrait vraiment difficile de faire un pas sans trébucher.

De retour à la maison, oubliez de regarder votre série préférée sur Netflix, de jouer à la PlayStation ou à l’ordinateur ou de vous détendre en écoutant de la musique sur votre enceinte sans câbles. Sans oublier de passer une commande sur Amazon assis confortablement sur le canapé avec la tablette, ou d’avoir un appel vidéo avec votre famille ou vos amis.

Oui, la vie sans Wifi serait très ennuyeuse. Il est vrai que les connexions de données telles que la 4G ou la 5G peuvent fournir bon nombre de ses fonctions.

Mais, considérant que Selon Cisco, le trafic Wi-Fi est trois fois supérieur à celui des données mobiles, si l’on devait se fier uniquement à l’Internet mobile, la navigation sur le Net serait beaucoup plus lente en raison de la saturation des réseaux mobiles.

Et, d’autre part, il serait pratiquement impossible d’avoir une connexion de qualité à l’intérieur des bâtiments.

Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où vous aviez besoin de câbles pour naviguer. Mais bien avant, quelqu’un avait déjà pensé que les ondes radio pouvaient être utilisées pour plus de choses.

Protocole IEEE 802.11 ou Wifi pour les amis

L’idée d’utiliser des ondes radio pour transmettre des paquets de données remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’actrice et inventrice Hedy Lamarr a breveté une technologie secrète de communication par ondes radio, conçue pour empêcher l’interception des sous-marins.

Cependant, étant trop avancée pour son époque, la proposition a été rejetée par les armées des puissances alliées.

Ce n’est que dans les années 70 que le développement de l’électronique a permis la création d’un système permettant de transmettre à distance des paquets d’informations numériques., en utilisant des ondes radio.

Développé par l’Université d’Hawaï, ce protocole appelé ALOHAnet a commencé à être utilisé en 1971 pour connecter sans fil les réseaux informatiques des campus universitaires des îles de l’archipel d’Hawaï.

Les problèmes de connexion de votre maison sont terminés, nous vous disons quels types de répéteurs WiFi existent et quel est le meilleur que vous puissiez acheter en ce moment.

La technologie a continué d’évoluer et au début des années 1990, NCR Corporation et AT&T Corporation ont inventé la technologie WaveLAN, le précurseur le plus direct du Wi-Fi, pour une utilisation dans les guichets automatiques.

Quelques années plus tard, en 1997, le protocole de télécommunications IEEE 802.11 serait né, qui permettait de transmettre des données entre appareils à une vitesse de… seulement 2 Mbps !

Les fabricants de technologies ont vu le potentiel de l’invention, mais ils se sont rapidement heurtés à un problème : le nom IEEE 802.11 était trop sec pour les consommateurs.

Ils ont donc embauché une entreprise spécialisée dans l’image de marque pour lui donner un nom plus attrayant. La proposition gagnante était « Wifi », abréviation de la marque Wireless Fidelity, qui signifie en anglais « fidélité sans câbles ni sans fil ».

La nouvelle technologie a été présentée au monde par la nouvelle alliance Wi-Fi en 1999. Ainsi, le Wi-Fi est né tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Cette même année, Apple a été le premier grand fabricant d’ordinateurs à intégrer la technologie Wi-Fi dans ses produits, sous le nom d’AirPort..

Dans l’un de ses discours les plus mémorables, Steve Jobs lui-même a loué les vertus de la connexion Wi-Fi lors de l’événement MacWorld cette année-là.

Pour ce faire, il a appris à surfer sur Internet sans câbles depuis un iBook… tout en passant un cerceau autour de l’ordinateur portable, démontrant ainsi qu’il utilisait une connexion sans fil, sans artifices.

Plus vite, plus loin et aussi plus sûr

Il est vite devenu évident que la vitesse de la norme IEEE 802.11 était trop lente pour tout ce que nous voulions faire sans fil.

De sorte que Les nouvelles générations de Wi-Fi ont commencé à se succéder plus rapidement et avec une plus grande portée : IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11c… À son tour, chaque nouvelle génération intégrait de nouvelles mesures de sécurité, pour protéger les transmissions.

Au début des années 2000, les points d’accès Wi-Fi ont commencé à être présents dans les lieux publics tels que les aéroports, les gares, les centres de congrès, etc. Le wifi commençait également à pénétrer les maisons et les bureaux avec l’arrivée des premiers routeurs sans fil.

Par exemple, la pionnière FRITZ!Box Fon WLAN, introduite par la société allemande AVM en 2004. Il était enfin possible de naviguer n’importe où sans avoir recours à des câbles !

À mesure que son utilisation se généralisait, la sécurité des réseaux Wi-Fi suscitait de plus en plus d’inquiétudes. La première norme IEEE 802.11 incluait déjà le protocole de cryptage WEP, qui permettait d’utiliser une clé pour crypter les informations transmises sur le réseau sans fil.

Cependant, au début le plus courant était de laisser les réseaux non protégés pour faciliter la connexion, et pourquoi pas tous les appareils étaient conformes à la norme WEP (qui était également relativement facile à pirater).

Au fil des ans, il s’est avéré que les réseaux ouverts ou mal protégés étaient vulnérables à toutes sortes de risques : des voisins qui se connectaient sans autorisation aux cybercriminels qui volaient des données en entrant dans les réseaux sans fil d’autres personnes.

Pour cette raison, en 2003, la norme WPA (acronyme en anglais pour ‘protected Wifi access’) a été introduite, un protocole de sécurité qui nécessite une authentification et un cryptage pour se connecter au réseau (plus tard, il a été changé en WPA2 et maintenant la dernière version, WPA3).

D’autres améliorations introduites ces dernières années dans la technologie Wi-Fi sont les deux bandes de fréquences (2,4 et 5 GHz), qui permettent d’améliorer la portée des réseaux sans fil ; la formation de faisceau, qui pointe le signal émis par les antennes vers l’endroit où se trouvent les appareils connectés, afin d’atteindre une vitesse plus élevée ; le système Wifi Mesh pour créer des réseaux combinant plusieurs points d’accès sans fil, afin d’avoir une couverture dans n’importe quel coin de la maison ou du bureau ; ou la technologie MU-MIMO, qui permet à plusieurs appareils de se connecter au routeur en même temps, sans ralentir.

Wifi partout, même dans l’espace !

Aujourd’hui, il y a plus de 16 milliards d’appareils certifiés Wi-Fi dans le monde, selon la Wi-Fi Alliance.

Depuis les ordinateurs, téléphones et tablettes avec Wi-Fi, nous avons également commencé à connecter des consoles de jeux, des téléviseurs, des enceintes, des lecteurs de musique, des appareils électriques, des systèmes domotiques, etc.

Et le nombre ne cessera de croître dans les années à venir grâce à l’Internet des objets (IoT), qui promet porter le nombre d’appareils connectés à Internet à plus de 30 000 millions, des capteurs pour la collecte de données aux véhicules, machines, drones, etc.

L’infrastructure de connexion n’a pas cessé de se développer non plus. Il existe des millions de points d’accès Wi-Fi publics dans le monde.

Dans de nombreux endroits, ils représentent le seul moyen pour la population de se connecter à Internet, afin d’accéder à des services tels que l’éducation ou la santé. Il y a même des projets pour amener la technologie Wi-Fi dans l’espace.

Par exemple, l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) teste son utilisation pour automatiser l’amarrage autonome entre les engins spatiaux et les modules en orbite, facilitant ainsi les futures missions vers la Lune et Mars.

Mais, sans aucun doute, les futures applications de cette technologie de connexion passeront par les améliorations incorporées par les prochaines générations de la norme sans fil IEEE 802.11.

Actuellement, le Wifi 6 est en cours de mise en œuvre, la sixième génération de ce protocole, qui en plus d’une plus grande sécurité, offre également plus de vitesse et moins d’interférences.

Par exemple, le câble FRITZ! Box 6660 intègre le Wifi 6 avec des vitesses étonnantes allant jusqu’à… 2 400 + 600 Mbps ! En parallèle, des travaux sont déjà en cours sur le Wifi 7, un nouveau tournant sur les réseaux sans fil qui promet de nombreuses nouveautés intéressantes.

Pour commencer, jusqu’à 30 Gbps de vitesse maximale théorique (trente fois plus que la 5G) et une nouvelle bande de 6 GHz qui vous permettra de connecter encore plus d’appareils au même point d’accès.

Plus de 20 ans se sont écoulés depuis que nous avons commencé à découvrir le sentiment de liberté qui accompagne la connexion à Internet sans avoir à dépendre d’un câble.

Actuellement, La technologie Wi-Fi fait partie de nos vies, à un point où il serait difficile d’imaginer une journée sans le confort qu’elle nous offre. Et tout semble indiquer que, malgré deux décennies d’existence, le Wifi existe depuis un certain temps.