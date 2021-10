Zoe Wallace a été critiquée sur TikTok après avoir posté sur sa fille, Parker, qui souffre du virus respiratoire syncytial (VRS). Décrivant comment Parker, à seulement quelques semaines, avait besoin d’une hospitalisation et d’aides respiratoires, Mme Wallace a reçu une réaction choquée des utilisateurs de TikTok la fustigeant pour avoir laissé un si jeune enfant avec une autre personne.

Dans la vidéo publiée sur TikTok, Mme Wallace, 25 ans et de Wigan, a détaillé : « Quand ma fille avait cinq semaines, nous avons décidé de la laisser passer sa première soirée pyjama.

« Elle est restée chez ma mère et à part être un peu à côté de sa nourriture, elle allait bien. »

Parker, qui a maintenant quatre mois, a reçu un diagnostic d’infection pulmonaire grave et s’est vu prescrire des antibiotiques.

Cependant, le VRS s’accompagne souvent de problèmes respiratoires entraînant des affections plus graves telles que la pneumonie ou la bronchiolite potentiellement mortelle.

Parlant de son expérience à ses milliers d’adeptes, d’autres utilisateurs de TikTok ont ​​critiqué la parentalité de Mme Wallace, affirmant qu’elle « ne mérite pas d’enfants ».

La vidéo a reçu plus de sept millions de vues, les utilisateurs s’en prenant aux commentaires pour attaquer la décision de Mme Wallace.

Un utilisateur de TikTok, Louis Sarsfield, a commenté: « Cinq semaines, elle ne devrait pas vous quitter. »

Un autre, Skyycattt, a déclaré : « Je ne le ferais JAMAIS. Idc [I don’t care] si c’est ma mère, la sécurité de bébé passe toujours en premier. Je suis consterné.

« Cela la rendait très mal et je ne savais pas à quel point cela pouvait être grave chez les nouveau-nés. Je n’en avais même pas entendu parler jusqu’à ce qu’elle soit mal et je voulais informer les autres mamans des signes. »

Elle a ajouté: « J’avais mentionné qu’elle était restée avec ma mère la nuit avant de tomber malade pour montrer à quelle vitesse elle déclinait, mais cela n’a pas été pris de cette façon.

« Les gens dans les commentaires m’ont qualifié de mauvaise mère à cause de ma décision de permettre à ma mère d’avoir mon enfant pendant la nuit.

« Pour moi, personnellement, il est assez normal que les nouvelles mamans obtiennent le soutien des membres de la famille de toute façon, mais je ne savais pas que ce serait si controversé en ligne. Je regrette de l’avoir mentionnée rester chez ma mère à cause de la haine que j’ai reçue, mais je ne regrette pas d’avoir partagé l’histoire de ma fille, car cela pourrait aider à sauver la vie d’un autre enfant. »

Mme Wallace, en congé de maternité de son travail dans la chaîne de restauration rapide McDonald’s, est ouverte sur ses problèmes de santé mentale sur la plate-forme de médias sociaux en ligne.

Elle a expliqué: « Ma mère a toujours été très impliquée et impliquée.

« Avec [her son] Dominic J’ai beaucoup lutté et même si j’avais une dépression postnatale, je ne pouvais pas le voir et je n’acceptais pas les offres d’aide.

« Cette fois, j’ai juste pensé que si les gens étaient prêts à aider, alors je l’accepterais. »

Elle a conclu: « Je vais continuer parce qu’en fin de compte, c’est mon choix en fin de compte – mes enfants vont bien et mes enfants sont heureux. Ils adorent passer du temps avec ma mère et ce que les autres pensent ne va pas changer cela , ou changer ce que je poste non plus.