Wiggins échoue sur la voie religieuse

L’affaire Andrew Wiggins s’emmêle… et le temps presse. La NBA vient de rejeter la demande de l’attaquant de ne pas recevoir le vaccin COVID-19 pour des raisons religieuses : “Après l’avoir analysé, la NBA rejette la demande d’Andrew Wiggins de recevoir une exemption religieuse du département de santé publique pour ne pas se conformer à la réglementation qui obligera les personnes à partir de douze ans à avoir un schéma de vaccination complet pour participer à des événements organisés à l’intérieur. Wiggins ne pourra pas jouer les matchs auxquels les Warriors jouent en équipe à domicile tant qu’il ne respectera pas les règles de vaccination. » L’attaquant, qui en principe devrait continuer à être titulaire chez certains Warriors qui veulent faire une sorte de saison de reconquête (si Klay Thompson revient après ses deux ans stoppés par des blessures dans une version optimale, au moins), le dernier est chatière fermée, une option qui lui aurait permis de maintenir son activité normale avec l’équipe… et son attitude de rejet pur et simple du vaccin.

La NBA n’a pas jugé légitime la demande de Wiggins et estime que les autorités de la ville de San Francisco ne l’auraient pas fait, plus tard. Cela vaut donc pour un feuilleton sur les Warriors. Et nous verrons si pour le scandale. La NBA, en attendant de sceller les protocoles définitifs pour la nouvelle saison, n’oblige pas les joueurs à se faire vacciner (si d’autres niveaux, y compris les arbitres, par exemple) mais établit tout de même des protocoles très stricts pour ceux qui ne le font pas : tests quotidiens et règles de comportement qui rappellent la saison dernière, et les vaccinés vont être ignorés (90 %, selon Shams Charania). De plus, un contact avec un positif forcera, en principe, une semaine de quarantaine aux personnes non vaccinées (en moyenne, environ deux par franchise). Cela peut causer des problèmes à n’importe quelle équipe… mais c’est une question absolument sensible chez les Knicks, les Nets et les Warriors. Ou dans les deux derniers, car les premiers ont déjà confirmé que toute leur équipe est vaccinée. La raison, que Dans leurs villes (New York et San Francisco), il existe des réglementations qui exigent que la vaccination se fasse lors d’événements organisés à l’intérieur.

Les Nets tremblent car un article de Yaron Weitzman sur Fox a assuré que Kyrie fait partie des non vaccinés. Sur les Warriors, le problème avec Wiggins est déjà public. Et les règlements à San Francisco, elle entre en vigueur le 13 octobre, et exige que le calendrier vaccinal soit complété (à New York, la première dose suffit). Cela laisse déjà les marges au minimum, à moins que Wiggins ne reçoive le vaccin à dose unique. L’attaquant pourra, si tout continue comme ça, démarrer la pré-saison et disputer quatre des cinq premiers matches amicaux. Leurs problèmes débuteront avec le cinquième et dernier match de préparation, à San Francisco le 15 octobre (contre les Blazers). Le premier match des Warriors sur leur terrain en saison régulière est prévu pour le 21 octobre, contre les Clippers. A partir du 13, Wiggins ne pourra pas non plus s’entraîner car les gymnases et les installations sportives sont soumis à la même règle.

Le problème pointe vers les majuscules. Une énorme distraction en dehors du terrain et un gâchis dessus, avec un important joueur partant qui va et vient en fonction de l’endroit où les matchs sont joués. Et le risque d’une épidémie, un enjeu qui peut déjà être dramatique en playoffs. Wiggins perdrait environ 350 000 $ pour chaque match qu’il ne jouerait pas sur son terrain au cours de la saison régulière. (41 au total), ce qui pourrait le laisser sans plus de 15 millions sur les 31,5 qu’il a signés en cette saison 2021-22. On verra s’il est encore dans ses treize ans et, s’il le fait, ce que les Warriors décideront de leur côté.