Wiggles.in obtient un financement de 5,5 millions de dollars dirigé par Anthill Ventures

La marque souhaite lancer ses services sur au moins deux nouveaux marchés d’ici FY22

Wiggles.in, la marque de soins pour animaux de compagnie de vente directe au consommateur (D2C), a clôturé son tour de financement de pré-série A de 5,5 millions de dollars. Le tour a été mené par Anthill Ventures et a vu la participation de Panthera Peak Ventures. Le nouveau fonds sera utilisé en R&D pour le développement et le lancement de nouveaux produits créateurs de catégorie. De plus, la marque utilisera une partie de fonds frais pour son empreinte géographique et sa présence en Inde, car elle souhaite lancer ses services sur au moins deux nouveaux marchés d’ici l’exercice 22.

Selon Anushka Iyer, fondatrice et PDG de Wiggles.in, le lien de la marque avec les animaux de compagnie et les parents d’animaux de compagnie ne s’est renforcé qu’au cours des trois dernières années, ce qui a permis à la marque de mieux comprendre et comprendre les besoins des animaux de compagnie et de leurs parents. En tirant parti de ces apprentissages et de ces connaissances, la société a été en mesure de présenter des produits qui remplissaient les espaces gris et créaient de nouvelles catégories, a déclaré Iyer.

«Avec la nouvelle injection de fonds, nous continuerons d’investir dans la recherche et d’améliorer nos offres qui ajouteront encore de la valeur à l’écosystème des soins pour animaux de compagnie. Notre objectif ultime est de garantir que les animaux de compagnie vivent plus longtemps et en meilleure santé et que nous puissions être leurs #PartnersInPethood dès l’âge de chiot jusqu’à l’ancienneté », a ajouté Iyer.

Plusieurs investisseurs nouveaux et existants, dont Varun Alagh, fondateur, Mamaearth, Nikhil Bhandarkar, Ubiquity Capital, Nachikhet Deshpande, COO, L&T Infotech, Rahul Rathi, promoteur, Sudarshan Chemicals Ltd., Abhay Amrite, partenaire, IIFL Wealth, T Krishnakumar, ex- Le président, Coca Cola India, entre autres, a participé à la ronde.

« Ayant suivi cet espace pendant un certain temps, Wiggles s’est vraiment démarqué pour nous. Les fondateurs ont construit la marque en se concentrant sur la confiance, la compassion, les commentaires des clients et l’innovation indispensable. Leurs offres de services forment une boucle de rétroaction puissante qui informe davantage leurs produits DTC. Ceci, combiné aux recherches approfondies de Wiggles en médecine, garantit un déploiement constant de produits passionnants et essentiels pour nos animaux de compagnie », a déclaré Kabir Kochhar, partenaire d’Anthill Ventures.

