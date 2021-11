Wii Sports n’était pas seulement Waggle, c’était une passerelle importante vers le jeu

Image : Nintendo

La Wii a 15 ans, des mots pour que cet écrivain se sente un peu vieux. C’était une époque où la HD était une nouvelle frontière audacieuse dans le jeu, et Nintendo a décidé « non, nous allons juste faire quelque chose d’amusant à la place ». Il est extraordinaire de considérer que la Wii et la DS se sont partagées le marché, créant un boom pour Nintendo que même le succès actuel de Switch ne peut imiter – deux systèmes, à la fois leader sur le terrain et remodelant la définition de « joueur ».

Certains choisissent de définir certains critères et normes pour « joueur », une idée à laquelle je n’adhère pas. Ma mère est maintenant à la retraite mais joue à des jeux autant que moi, allant de tout dans la série Dragon Quest, à Traversée d’animaux : nouveaux horizons et même Assassin’s Creed : Valhalla. Elle a conquis les RPG qui me font transpirer et gémir dans un coin, et contrairement à moi, elle a eu l’endurance non seulement de finir Hyrule Warriors: Age of Calamity mais aussi sauter dans le DLC. Certains jeux auxquels elle jouera à une difficulté «normale», d’autres sont mis à des niveaux inférieurs, mais on s’amuse.

Ma mère a conquis les RPG qui me font transpirer et gémir dans un coin

Mon père est également à la retraite et ne joue pas du tout à des jeux, mais possède une Switch. Pour lui, les commandes complexes ou les tempos de jeu pressurisés ne sont pas les bienvenus, mais il prend du plaisir dans des titres comme La chambre ou Horizon de Mars, ou peut-être bon ‘ol Toki Tori.

Mon frère et moi, eh bien, nous jouons beaucoup de trucs, y compris beaucoup de sorties récentes qui impliquent des voitures rapides ou des trucs de tournage. J’aime particulièrement les jeux d’action et les jeux de plateforme, traitant les vies perdues comme un affront personnel qui doit être vengé.

Nous sommes une famille de joueurs.

Ce qui a rendu la Wii particulièrement spéciale, et sera à jamais l’un des nombreux facteurs qui consacrent l’héritage de Satoru Iwata dans l’industrie, c’est sa manière de réunir diverses personnes avec un jeu facile à comprendre et universel ; dans le processus de tisser de nouvelles relations entre les joueurs et les plaisirs du jeu. Malgré nos goûts et nos styles très différents, ma famille se réunissait régulièrement et mettait le feu à la Wii pendant un moment. Wii Sports, ce qui était magique.

Le bowling était l’exercice de groupe ultime, ce qui était amusant car nous avions l’habitude d’aller au bowling à 10 quilles au centre local ces dernières années. C’était aussi le seul endroit où je pouvais offrir un concours à mon frère, car dans le vrai bowling, il était à la limite du niveau professionnel et mes talents étaient un peu, eh bien, limités. Avec humour, nos styles de bowling traduisaient de vraies allées à l’équivalent de la Wii – mon frère utilisait une rotation méchante, j’essayais d’utiliser une rotation mais je me trompais probablement, et mon père jouait droit comme une flèche à une vitesse surprenante. Je ne sais pas quel était le style de ma mère, je soupçonne qu’il variait selon les livraisons !

Un clin d’œil au Wii Sports Club : Golf sur Wii U, auquel j’ai aussi joué avec mon père

Le golf a été l’événement amusant et probablement l’un des plus mémorables pour moi. Après le buzz et l’enthousiasme initiaux, c’est devenu quelque chose que je jouais avec mon père dans des tours étonnamment compétitifs. Après tout, il ne pouvait pas être plus simple à jouer, mais même sous cette apparence originale, son suivi de mouvement était assez décent, et nous jouions « correctement » comme s’il était précis de 1 pour 1. Je soupçonne que mon père l’a aimé parce que c’était sans gadget, vous pouviez jouer à votre propre rythme et, en fait, c’était juste un cours agréable à contourner.

Et étrangement, nos styles de jeu étaient à l’opposé de ce à quoi s’attendraient peut-être amis et connaissances à l’époque. Je suis devenu connu sous le nom de Padraig Harrington, à l’époque un gagnant majeur qui était connu pour être sûr et stable. Mon père était un jeune Rory McIlroy, un peu sauvage et audacieux avec sa sélection de clichés. Je me souviens d’un par 4 avec un dogleg et une forêt bloquant la route directe vers le trou. Je sortais le fer trois, je jouais une approche, puis je tombais sur le green avec un neuf. Mon père a insisté sur le fait qu’il était possible d’entrer sur le green en un seul à travers les arbres, et à cet âge, je jouais ma carte de « bon joueur » et lui disais que cela ne pouvait pas être fait. Chaque fois que nous jouions, cependant, il essayait.

Puis, un jour, probablement des mois après notre premier tour, ça a marché. J’ai d’abord levé les yeux au ciel alors que, comme on pouvait s’y attendre, l’incarnation du jeune Rory pointait la direction du tir directement vers le trou. Une balançoire tout-puissante, cet agréable effet sonore « swoosh », et la balle… a continué à traverser les arbres. Il a atterri sur le green.

Il y eut un petit cri, un high five et une surprise aux yeux écarquillés.

Peu importait que nous soyons des adultes balançant une télécommande en plastique.

Image : La vie de Nintendo

Ce n’est qu’un des nombreux souvenirs de Wii Sports, qui n’était pas seulement un jeu formidable à apprécier avec d’autres, mais a présenté une merveille déterminante du jeu Wii. Le regrouper avec le système (bien qu’il n’ait pas été fourni au Japon) était une décision inspirée, une passerelle immédiate pour les joueurs méfiants qui ne savaient pas comment cet étrange contrôleur Wii était censé fonctionner.

La Wii fête son anniversaire et mérite beaucoup d’amour, mais n’oublions pas le jeu groupé qui a aidé à faire démarrer la fête.