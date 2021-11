Wii U obtient un nouveau jeu, et ce sera probablement le dernier

Ne jetez pas cette Wii U tout de suite, les amis, car quelque chose de nouveau nous attend très bientôt.

Ultra Dolphin Revolution, un développeur indépendant qui s’occupe de garder la Wii U en vie depuis l’arrivée de la Nintendo Switch, a annoncé qu’il prévoyait de célébrer le neuvième anniversaire de la Wii U (c’est aujourd’hui !) avec un dernier jeu.

Appelé Captain U, le jeu est un jeu de plateforme 2D qui utilise les capacités de double écran de la console, les commandes de l’écran tactile et les commandes de mouvement, et serait une « célébration de nos jeux Wii U et de nos fans ». Avec Ultra Dolphin Revolution étant le seul développeur à s’être engagé envers la console vieillissante de Nintendo, c’est à peu près comme si ce jeu sera le dernier à arriver sur l’eShop Wii U.

Voici quelques informations supplémentaires :

Bienvenue dans ce nouvel univers pourtant familier. Vous êtes connu sous le nom de Captain U et vous êtes ici pour localiser la princesse disparue ! Équipé de l’arme légendaire de cet univers, le PowerPad, vous utiliserez vos pouvoirs uniques pour trouver la princesse et sauver l’univers !

Caractéristiques:

– Aventurez-vous à travers 9 niveaux stimulants !

– Explorez des zones familières avec une nouvelle tournure !

– Utilisez vos nouveaux pouvoirs PowerPad pour créer ou déplacer des plates-formes ou vaincre des ennemis !

– Jouez sur grand ou petit écran. Basculez entre les écrans pendant le jeu !

– Essayez d’obtenir le meilleur score possible !

Captain U sera lancé en décembre 2021 en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, au prix de 2,99 $/2,99 €.

Allez-vous essayer celui-ci pour l’amour du bon vieux temps?