Wijnaldum est aimé par le Bayern

05/10/2021

Activé à 20:54 CEST

Daniel Guillen

Le représentant de Georginio Wijnaldum, Humphry Nijman, a laissé sur la table l’option que le milieu de terrain de Liverpool finisse par signer pour le Bayern pour le Sport 1: “Wijnaldum est un joueur autonome et garde toutes les options ouvertes. Le Bayern est un grand club. Si vous vous intéressez à lui, n’hésitez pas à nous parler.”.

Les Néerlandais, qui termine sa cinquième saison à Liverpool, vous n’avez pas encore renouvelé votre contrat et tout indique que partira gratuitement à la fin de la saison. Outre le Bayern, qui n’est pas la première fois qu’il apparaît en action, Le FC Barcelone a également montré de l’intérêt pour le joueur ces derniers mois, malgré le fait qu’il ait tenté de le signer cet été.

Wijnaldum est un milieu de terrain avec un physique puissant et une grande capacité à conduire, plus une bonne cylindrée longue. Bien connu de Ronald Koeman lors de son passage en équipe nationale, l’ex du Newcastle serait un renfort intéressant pour le médullaire pour son rapport qualité prix sur un marché directement touché par Covid-19. Bien que l’irruption d’Ilaix Moriba pourrait finir par faire basculer la balance du côté opposé.

Une pièce essentielle sur l’ardoise Jürgen Klopp

Le néerlandais est l’un des joueurs les plus importants de Liverpool. Signé à l’été 2016 en échange de 20 millions d’euros, l’ancien Feyenoord ou PSV est un incontournable pour Jürgen Klopp dans le noyau: Cette saison, il a disputé un total de 47 matchs et n’a été laissé de côté que dans l’un de la Ligue des champions et un autre dans la Coupe Carabao..

Depuis son arrivée, le milieu de terrain a disputé 233 matchs avec l’élastique rapporter en cinq saisons et a marqué 22 buts, en plus de distribuer un total de 16 passes décisives. À 30 ans, Georginio Wijnaldum affronte ce qui pourrait être sa dernière étape en tant que joueur loin d’Anfield, où il a remporté un Premier et une Ligue des champions.