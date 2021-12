Wijnaldum et deux ex-stars de Newcastle devraient essayer de signer à nouveau en janvier

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Eddie Howe fait face à une fenêtre de transfert vitale en janvier alors qu’il offre de guider Newcastle United vers la sécurité, alors devrait regarder Tyneside revenir pour Georginio Wijnaldum et ces anciennes stars de Toon.

Les Magpies passeront Noël dans les trois derniers du classement de la Premier League avec seulement 10 points après 18 matchs. Seul Norwich City se situe en dessous de Newcastle en raison d’une plus mauvaise différence de buts, mais après avoir joué un match de moins.

United a également enregistré le pire bilan défensif de l’élite jusqu’à présent cette saison. Les natifs de St James’ Park ont ​​encaissé 41 buts, cinq de plus que n’importe quelle autre équipe et sept de plus que Norwich, qui occupe le bas de l’échelle n’ayant marqué que huit fois à ce jour.

Janvier sera donc crucial pour Howe et la hiérarchie dirigée par les Saoudiens à Newcastle s’ils veulent assurer leur survie. Donc, devrait chercher à ramener une poignée d’anciennes stars à Tyneside.

Wijnaldum – Les difficultés du PSG peuvent être à l’avantage du Toon

Wijnaldum a rejoint Newcastle en provenance du PSV Eindhoven en 2015 en tant que première signature de Steve McClaren pour 14,5 millions de livres sterling. Il partirait après une saison, n’ayant pas réussi à garder le Toon en Premier League après l’arrivée de Rafa Benitez. Mais peut maintenant faire une différence significative sous Howe.

Le milieu de terrain néerlandais a eu du mal à s’imposer depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain cet été. Mauricio Pochettino n’a maintenu le joueur de 31 ans que dans un rôle de rotation dans la salle des machines du Parc des Princes, depuis qu’il a quitté Liverpool à la fin de son contrat en juin.

Wijnaldum était un pilier de l’unité des Reds jusqu’à son départ d’Anfield cet été. Jurgen Klopp a remis à l’international de 85 sélections 34 départs en 38 matches de Premier League la saison dernière.

Newcastle a également manifesté son intérêt pour le retour de Wijnaldum à Tyneside dans la fenêtre de transfert de janvier. 90 minutes ont rapporté que les Magpies avaient répondu positivement lorsqu’ils ont été approchés par l’agent du milieu de terrain de 300 000 £ par semaine, alors qu’il cherchait d’éventuels prêts pour le reste du mandat.

Mitrovic – L’attaquant de Fulham qui marque gratuitement a les buts dont Howe a besoin

Newcastle n’a réussi à marquer que 18 buts au cours de ses 18 matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison. L’une des tâches les plus importantes de Howe en janvier devrait donc être de signer une puissance de feu supplémentaire.

United s’est fortement appuyé sur Callum Wilson pour mener de l’avant avec ses six buts en 14 sorties. Allan Saint-Maximin est également le seul autre à avoir marqué un multiple avec trois.

L’attaquant de Fulham, Aleksandar Mitrovic, pourrait avoir les buts dont Howe aura besoin que Newcastle signe dans la fenêtre de transfert de janvier. Le Serbe, qui a passé trois ans à St James, est le meilleur buteur du championnat cette saison alors que les Cottagers se battent pour une promotion.

Les indigènes de Craven Cottage seraient cependant des vendeurs peu probables sur le marché d’hiver. En plus de se battre pour le titre de deuxième division, Mitrovic a signé un nouveau contrat de cinq ans en août.

Mbabu – Howe peut donner sa deuxième chance à l’arrière latéral à Newcastle

Le mauvais bilan défensif de Newcastle a poussé Howe à se concentrer sur le ciblage des défenseurs dans la fenêtre de transfert de janvier. 90min a également signalé qu’un nouvel arrière droit figurait en bonne place sur sa liste de courses, tandis que le Daily Mail note que Kieran Trippier de l’Atletico Madrid est l’une de ses principales cibles hivernales.

Mais Howe peut également résoudre son besoin d’arrière latéral en donnant à Kevin Mbabu une seconde chance de montrer à Newcastle sa valeur. Le Suisse a rejoint United en 2013, mais a quitté Tyneside trois ans plus tard après n’avoir fait que cinq apparitions en équipe première.

Il a depuis reconstruit sa carrière avec BSC Young Boys avant de rejoindre Wolfsburg en 2019 pour 8 millions de livres sterling. Le joueur de 26 ans offre à Die Wolfe une présence dynamique à l’arrière, qui pourrait être un choix idéal pour le système de Howe, car Mbabu prospère le plus lorsqu’il défend avec une nature robuste.

Le directeur général de Wolfsburg, Jorg Schmadtke, félicite également Mbabu, via Bundesliga.com, car il est » particulièrement fort et rapide « . Alors que Mbabu se souvient également avec émotion de St James’ Park.

« Vous savez à quel point St James’ Park peut être, et c’était une atmosphère incroyable », a déclaré Mbabu à Chronicle Live en 2020. « C’est fou, St James’ Park. Lorsque vous taclez, c’est presque comme si vous aviez marqué un but. Cela vous donne beaucoup de force et de confiance lorsque vous ressentez cela.