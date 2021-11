Wijnaldum laisse entendre que le manque de PSG de Pochettino définit le Liverpool de Klopp

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum a admis que l’identité de l’équipe est une différence qu’il a remarquée depuis son départ de Liverpool.

Le trentenaire a quitté Anfield en été suivant l’expiration de son contrat. En conséquence, il a fait partie d’une vague de transferts gratuits pour le PSG.

Cependant, ces signatures n’ont pas atteint leur apogée jusqu’à présent. En effet, Sergio Ramos n’a pas encore joué après avoir signé du Real Madrid. De plus, le gardien Gianluigi Donnarumma se bat avec Keylor Navas pour le temps de jeu.

Lionel Messi a marqué trois buts en huit matchs mais a lutté pour la cohérence. De même, Wijnaldum n’a pas joué le même rôle crucial qu’il avait sous Jurgen Klopp à Liverpool.

Il n’a joué que 86 minutes en Ligue des champions et a joué 90 minutes à deux reprises en 11 matchs de Ligue 1.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Wijnaldum a évoqué les différences qu’il a remarquées depuis son arrivée en France.

« A Liverpool, nous nous connaissions bien, nous avons formé la même équipe pendant cinq ans », a déclaré l’international néerlandais (via le Daily Mirror).

« On avait notre identité, c’était différent. Le style de jeu aussi. Ici, je pense que le coach préfère quand on tourne, quand on ne garde pas la même position.

« A Liverpool, nous avons été ensemble pendant cinq ans et ici c’est une nouvelle équipe, je dois m’habituer à mes coéquipiers, c’est notre première saison ensemble. »

Le milieu de terrain préféré de Klopp avec Wijnaldum à la barre a vu Jordan Henderson et Fabinho jouer régulièrement à ses côtés.

Kylian Mbappe, Paul Pogba et Ousmane Dembele jouent dans notre transfert gratuit 2022 XI

Maintenant, cependant, le patron du PSG, Mauricio Pochettino, aime utiliser Ander Herrera, Danilo Pereira et Idrissa Gueye, qui ont tous joué un rôle de premier plan ce trimestre.

Pochettino a également Marco Verratti et Leandro Paredes, qui ont récemment fait face à des problèmes de blessures.

Wijnaldum appelle le PSG à la patience

« Comme je l’ai dit, l’équipe de Liverpool a joué ensemble pendant des années », a ajouté Wijnaldum lorsqu’on lui a demandé s’il avait repéré des similitudes entre ses anciens et ses nouveaux coéquipiers.

« Nous avons beaucoup progressé et évolué avant de remporter la Ligue des champions.

« Ici au PSG, ça ressemble à ma première saison à Liverpool ; on se découvre. Le plus important est de s’habituer aux joueurs. C’est difficile de comparer ces deux équipes.

Wijnaldum admis le mois dernier que son manque de temps de jeu n’est «pas ce que je voulais» lorsqu’il a signé pour la première fois.

Le PSG et Liverpool sont tous deux en action en Ligue des champions mercredi. L’équipe française affronte le RB Leipzig, tandis que Liverpool affronte l’Atletico Madrid.