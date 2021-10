Wijnaldum n’est pas content au PSG

11/10/2021

Le à 15:28 CEST

Les choses ne vont pas bien pour Georginio Wijnaldum à Paris sur le plan personnel. Bien qu’il ait assuré à l’Équipe qu’en tant que groupe, il était heureux et impressionné par le niveau de l’équipe, individuellement, le film est très différent. Le milieu de terrain s’est libéré sur le territoire gaulois après avoir mis de côté l’offre du Barça avec l’intention d’être important dans le nouveau projet parisien de plusieurs millions de dollars. Mais, pour l’instant, l’aventure personnelle est un chemin semé d’embûches.

Dans des déclarations à ‘NOS’, Wijnaldum a assuré ne pas vivre un bon moment au PSG en raison du manque de minutes. N’est pas heureux. Pochettino ne l’a toujours pas comme intouchable et, en fait, d’autres comme Ander Herrera l’ont dépassé.

« Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n’est pas ce que je voudrais, mais c’est le football et je vais devoir apprendre à y faire face. Je suis un combattant. Je dois être positif et travailler dur pour tourner la situation autour. . J’ai beaucoup joué ces dernières années, j’ai toujours été en forme et j’ai très bien réussi. C’est quelque chose de différent et il faut du temps pour s’y habituer. Je voulais vraiment cette nouvelle étape et, quand elle arrive, cela arrive. C’est compliqué & rdquor;, a affirmé le Néerlandais.

Verratti, Herrera, Gueye, Paredes… Tous semblent prendre de l’avance dans la pensée de Mauricio Pochettino, qui il y a quelques semaines a demandé au joueur du temps pour qu’il puisse s’acclimater à la nouvelle équipe.