Wijnaldum veut reculer et signer pour Newcastle

12/07/2021

Le à 20:20 CET

Georgino Wijnaldum était l’un des noms qui sonnait le plus en été pour renforcer le Barça. Le Néerlandais a mis fin à son contrat avec lui Liverpool et je voulais essayer de nouvelles expériences dans un autre pays. Les Catalans étaient convaincus qu’ils parviendraient à leur incorporation, mais finalement ce fut Le PSG, avec son budget imbattable, a repris les services de Wijnaldum.

Wijnaldum ne compte pas pour Pochettino

Malgré le salaire élevé offert par le PSG, selon son représentant, L’atterrissage de Wijnaldum à Paris n’était pas à cause de l’argent mais à cause de la conversation qu’il a eue avec Pochettino: « Le joueur a finalement choisi Paris. Leonardo a fait preuve de professionnalisme et de sérieux, ce qui a poussé Wijnaldum à choisir Paris. Pochettino lui a aussi parlé, lui a dit le rôle qu’il allait avoir dans l’équipe, quelque chose qui s’est passé il y a six ans quand je le voulais pour Tottenham. « Cependant, les mots de l’Argentin ont fini par tomber dans l’oreille d’un sourd, Wijnaldum est loin d’être un acteur important du PSG.

Retour en Angleterre

Maintenant, quelques mois plus tard, le Néerlandais s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur en signant pour l’équipe parisienne Et selon Team Talk, il souhaite déjà retourner en Angleterre où il a sorti son meilleur football. Dans ce cas, l’équipe la mieux placée pour incorporer Wijnaldum serait le Newcastle, où il a déjà joué lors de la saison 2015/2016.

Jusqu’à présent cette saison, le milieu de terrain du PSG n’a joué que 859 minutes, qui est inférieur à 50%, des chiffres très éloignés de ce à quoi j’étais habitué à Liverpool, où il était une pièce fondamentale pour Jürgen Klopp.