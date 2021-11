Wikipedia accepte désormais les dons via Apple Pay sur son site Web

La populaire encyclopédie en ligne Wikipedia a récemment mis à jour son site Web avec une nouvelle fonctionnalité, petite mais intéressante, pour les utilisateurs d’iOS et de macOS. Wikipedia accepte enfin Apple Pay comme mode de paiement sur son site Web, ce qui permet aux utilisateurs d’envoyer plus facilement des dons à l’organisation à but non lucratif.

Comme l’a noté Nikolaj Hansen-Turton sur Twitter, il y a maintenant un bouton Apple Pay juste à côté des options de carte de crédit et PayPal lors de l’envoi d’un don. En quelques clics, les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac peuvent choisir un montant et payer en utilisant les cartes stockées dans l’application Apple Wallet.

Wikipédia est un projet à but non lucratif de la Wikimedia Foundation qui ne fait pas payer les utilisateurs. Pour garder Wikipédia en vie, l’organisation demande toujours des dons à ceux qui accèdent au site Web.

Nous sommes une organisation à but non lucratif qui dépend des dons pour rester en ligne et prospérer, mais 98 % de nos lecteurs ne donnent pas ; ils regardent simplement de l’autre côté. Si tous ceux qui lisent Wikipédia donnaient juste un peu, nous pourrions faire prospérer Wikipédia pour les années à venir. Le prix d’une tasse de café est tout ce que nous demandons. […] Wikipédia est un endroit pour apprendre, pas un endroit pour faire de la publicité. Le cœur et l’âme de Wikipédia est une communauté de personnes travaillant pour vous offrir un accès illimité à des informations fiables et neutres.

Il convient de noter que l’option Apple Pay est toujours progressivement déployée auprès des utilisateurs du monde entier, vous ne pourrez donc peut-être pas la trouver pour le moment, en fonction de votre emplacement actuel. Pour plus d’informations, consultez la page des dons sur le site de Wikipédia.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :