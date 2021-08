WIKO Power U30 : jusqu’à quatre jours d’utilisation avec une seule charge

Avec un écran ultra-large de 6,8 pouces, un processeur à huit cœurs prêt pour le multitâche et une triple caméra optimisée pour l’IA. Seulement 179 euros.

Power U30 est le premier modèle de la gamme WIKO Power U, qui offre une autonomie allant jusqu’à quatre jours d’utilisation avec une seule charge. Ce smartphone dispose également de fonctionnalités plus exceptionnelles telles qu’un écran ultra-large de 6,8 pouces, un processeur à huit cœurs prêt à gérer les tâches multitâches les plus exigeantes et un système de triple caméra optimisé pour l’IA.

Batterie de 6 000 mAh

Une batterie de 6 000 mAh capable d’atteindre quatre jours d’autonomie sur une seule charge est la grande lettre de présentation du Power U30 qui, avec un score de 98, occupe la première place du classement d’autonomie DxOMark pour les terminaux avec un prix inférieur à 200 euros. Cherchant à étendre au maximum son fonctionnement tout en évitant la dépendance aux câbles ou aux points de charge, le nouveau modèle WIKO intègre la fonction AI Power, basée sur l’intelligence artificielle, qui gère automatiquement le fonctionnement en arrière-plan des applications tierces. De plus, pour accélérer les temps de charge, le Power U30 dispose d’un système de charge rapide de 15W via son port USB-C.

Grand écran ultra-large

Ce smartphone se distingue également par son grand écran de 6,8 pouces et une qualité d’image HD+ qui, avec un rapport hauteur/largeur ultra-large de 20,5:9, offre une expérience immersive pour la visualisation de contenu audiovisuel, le divertissement avec des jeux vidéo et des jeux vidéo. Internet et les réseaux sociaux.

WIKO Power U30 maximise l’espace disponible pour les yeux de l’utilisateur avec un design sans cadre qui intègre une encoche dans un format discret en forme de V. Cette expérience de visionnement est présentée sous un verre Panda robuste, ce qui réduit le risque de dommages sur l’écran au cas où de gouttes ou de bosses.

Des performances puissantes et un excellent stockage

WIKO a intégré dans ce terminal le processeur 2,3 GHz MediaTek Helio G35 huit cœurs, avec la technologie HyperEngine, prêt à offrir des performances à la hauteur grâce à ses 4 Go de RAM, une transition en douceur entre les applications et une capacité maximisée pour profiter pleinement du Power U30 dans les fonctions multitâches et de jeu. De plus, avec ses 64 Go de stockage interne, il se présente comme un terminal prêt à stocker à la fois un grand nombre d’applications et un très grand nombre de photographies, vidéos et documents. À son tour, ce stockage peut être étendu au moyen d’une carte MicroSD jusqu’à 256 Go.

Triple caméra renforcée avec intelligence artificielle

La technologie d’intelligence artificielle qui contribue à augmenter l’autonomie du Power U30 est également présente dans sa section photographique. Le nouveau téléphone WIKO dispose d’un système d’objectif AI avec un mode de détection automatique de scène qui facilite l’adaptation intelligente du capteur CMOS à la lumière ambiante et permet d’obtenir des résultats d’image améliorés, en particulier pour les photos capturées dans des conditions lumineuses. Cette fonctionnalité contribue à tirer le meilleur parti de son système de triple caméra avec un capteur principal de 13MP, un objectif flou de 2MP pour des effets artistiques tels que le bokeh et le capteur AI, tandis que sa face avant dispose d’un appareil photo de 8MP pour capturer des selfies de qualité.

WIKO Power U30 présente une série de fonctionnalités conçues pour optimiser le temps d’utilisation et faciliter l’exécution des tâches. Bon nombre de ces avantages sont fournis grâce à l’intégration standard d’Android 11, la dernière version du système d’exploitation mobile de Google, qui rend l’expérience utilisateur plus personnelle grâce à un meilleur contrôle de l’appareil, une gestion simple des conversations ou des paramètres de confidentialité. De plus, la présence d’un bouton spécifique pour activer l’Assistant Google vous permet d’effectuer rapidement des tâches telles que créer des listes, répondre à des questions ou activer des appels, entre autres.

En termes de sécurité, le Power U30 intègre un capteur d’empreintes digitales qui déverrouille instantanément le téléphone pour un accès plus pratique et dispose également du système de reconnaissance faciale Face Unlock. Ses caractéristiques sont complétées par une double carte SIM et un emballage écologique construit principalement avec des matériaux recyclés et réutilisés, ce qui correspond à l’engagement de la marque à réduire l’impact environnemental. WIKO Power U30 est disponible dans les couleurs Bleu Carbone et Menthe, toutes deux avec une finition brillante lumineuse et un effet dégradé raffiné.

179 euros

fr.wikomobile.com